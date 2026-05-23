Esta tarde en el norte igualaron los Dragones Celestes con los Albirrojos, por lo que siguen cerca de la zona baja en la tabla de posiciones.

Este sábado se sigue desarrollando la fecha 13 de la Liga de Ascenso 2026, antes conocida como Primera B, donde Deportes Iquique recibió por la tarde a Curicó Unido.

El resultado fue en empate 1-1 que los Dragones Celestes salvaron en los minutos finales, con un lanzamiento penal de Álvaro Ramos a los 86′.

La apertura del marcador había sido de los albirrojos en los 74′ por medio del defensa Henry Sanhueza, que anotó con un cabezazo tras un tiro de esquina.

⚪🔴⚽ El primer golpe fue del Curi



Henry Sanhueza olfateó este balón y puso el primero de Curicó Unido ante Deportes Iquique, en este #MatchdaySábado.



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Con este resultado, Iquique queda en la duodécima posición con 12 puntos, las mismas unidades que suma Curicó, aunque el elenco del Maule Norte se ubica decimotercero por diferencia de goles.

Ambos equipos todavía están cerca de la zona de descenso, aunque el colista absoluto de la competencia es Rangers de Talca, con solo tres puntos e inmerso en el puesto 16°. Es más, los Rojinegros son el único equipo que no ha logrado ningún triunfo esta temporada.

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En el otro extreno de la tabla de posiciones, Santiago Wanderers y Cobreloa son los líderes con 25 puntos.

A ellos se podrían sumar en la cima Deportes Puerto Montt o San Marcos de Arica, que se enfrentan mañana (domingo) a las 15:00 horas en el sur.

La tabla de posiciones de la Primera B 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Wanderers 25 13 7 4 2 27 15 12 2 Cobreloa 25 13 7 4 2 27 16 11 3 San Marcos 22 12 5 7 0 17 9 8 4 Puerto Montt 22 12 7 1 4 16 12 4 5 Antofagasta 21 12 6 3 3 21 14 7 6 Unión Española 20 12 6 2 4 16 12 4 7 Recoleta 20 13 6 2 5 23 23 0 8 Magallanes 18 12 5 3 4 19 19 0 9 Deportes Temuco 17 12 4 5 3 20 17 3 10 San Luis 16 12 4 4 4 21 20 1 11 Copiapó 15 12 4 3 5 16 21 -5 12 Deportes Iquique 12 13 2 6 5 15 18 -3 13 Unión San Felipe 12 12 3 3 6 10 20 -10 14 Curicó Unido 12 13 2 6 5 14 24 -10 15 Santa Cruz 7 12 1 4 7 16 24 -8 16 Rangers 3 13 0 3 10 11 25 -14

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En síntesis