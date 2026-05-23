Este sábado se sigue desarrollando la fecha 13 de la Liga de Ascenso 2026, antes conocida como Primera B, donde Deportes Iquique recibió por la tarde a Curicó Unido.
El resultado fue en empate 1-1 que los Dragones Celestes salvaron en los minutos finales, con un lanzamiento penal de Álvaro Ramos a los 86′.
La apertura del marcador había sido de los albirrojos en los 74′ por medio del defensa Henry Sanhueza, que anotó con un cabezazo tras un tiro de esquina.
⚪🔴⚽ El primer golpe fue del Curi— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 23, 2026
Henry Sanhueza olfateó este balón y puso el primero de Curicó Unido ante Deportes Iquique, en este #MatchdaySábado.
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Con este resultado, Iquique queda en la duodécima posición con 12 puntos, las mismas unidades que suma Curicó, aunque el elenco del Maule Norte se ubica decimotercero por diferencia de goles.
Ambos equipos todavía están cerca de la zona de descenso, aunque el colista absoluto de la competencia es Rangers de Talca, con solo tres puntos e inmerso en el puesto 16°. Es más, los Rojinegros son el único equipo que no ha logrado ningún triunfo esta temporada.
En el otro extreno de la tabla de posiciones, Santiago Wanderers y Cobreloa son los líderes con 25 puntos.
A ellos se podrían sumar en la cima Deportes Puerto Montt o San Marcos de Arica, que se enfrentan mañana (domingo) a las 15:00 horas en el sur.
Tras Ñublense vs. Universidad de Concepción: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
La tabla de posiciones de la Primera B 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Wanderers
|25
|13
|7
|4
|2
|27
|15
|12
|2
|Cobreloa
|25
|13
|7
|4
|2
|27
|16
|11
|3
|San Marcos
|22
|12
|5
|7
|0
|17
|9
|8
|4
|Puerto Montt
|22
|12
|7
|1
|4
|16
|12
|4
|5
|Antofagasta
|21
|12
|6
|3
|3
|21
|14
|7
|6
|Unión Española
|20
|12
|6
|2
|4
|16
|12
|4
|7
|Recoleta
|20
|13
|6
|2
|5
|23
|23
|0
|8
|Magallanes
|18
|12
|5
|3
|4
|19
|19
|0
|9
|Deportes Temuco
|17
|12
|4
|5
|3
|20
|17
|3
|10
|San Luis
|16
|12
|4
|4
|4
|21
|20
|1
|11
|Copiapó
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|21
|-5
|12
|Deportes Iquique
|12
|13
|2
|6
|5
|15
|18
|-3
|13
|Unión San Felipe
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|20
|-10
|14
|Curicó Unido
|12
|13
|2
|6
|5
|14
|24
|-10
|15
|Santa Cruz
|7
|12
|1
|4
|7
|16
|24
|-8
|16
|Rangers
|3
|13
|0
|3
|10
|11
|25
|-14
En síntesis
- Deportes Iquique 1-1 Curicó Unido tras goles de Álvaro Ramos y Henry Sanhueza.
- 12 puntos en la tabla alcanzan Deportes Iquique y Curicó Unido tras este empate.
- Santiago Wanderers y Cobreloa lideran la tabla con 25 puntos; Rangers es colista absoluto.