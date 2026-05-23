El oráculo predictivo de la IA se la jugó por las tres selecciones que darán el batacazo en Norteamérica y se la juega por un sudamericano como la gran revelación.

A poco más de tres semanas de que arranque el inédito Mundial 2026 de la FIFA con 48 selecciones, la fiebre de la Copa del Mundo se toma el debate futbolero en todos los rincones del planeta y es por esa razón que las predicciones toman un carácter especial.

En ese escenario, Bolavip Chile quiso ir un paso más allá y le consultó directamente a la Inteligencia Artificial cuáles serán las selecciones llamadas a ser la gran revelación en suelo norteamericano. El oráculo de la IA entregó su predicción y los resultados dejarán con la boca abierta a más de un hincha.

Lejos de las respuestas políticamente correctas, la IA analizó el presente de los planteles, las deficiencias tácticas de las potencias y el complejo camino que depara el nuevo formato de eliminación directa para jugársela con tres nombres propios.

Los grupos del Mundial 2026 (Getty Images).

Ecuador: el gigante silencioso de Sudamérica

La Tri llega a este Mundial en su punto de madurez perfecto tras realizar unas eliminatorias brillantes donde clasificaron en el segundo puesto de la Conmebol, superando incluso a Brasil.

Los argumentos: Están en el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Tienen una base defensiva joven pero súper consolidada en la élite europea, liderada por Piero Hincapié y Willian Pacho, sumado al equilibrio que entrega Moisés Caicedo. Es un equipo físicamente exuberante, ideal para las transiciones rápidas y los climas exigentes de Norteamérica. Tienen el potencial no solo para pelearle el liderato del grupo a los alemanes, sino para dejar en el camino a cualquier potencia en las llaves de eliminación directa.

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Ecuador remató segundo en las Eliminatorias con 29 puntos (Getty Images).

Japón: la madurez del bloque asiático

Los nipones ya no son ninguna casualidad, pero este Mundial puede ser el de su consagración definitiva en las fases finales. Quedaron instalados en el Grupo F con Países Bajos, Suecia y Túnez.

Los argumentos: Los ‘Samurais” cuenta con un plantel donde prácticamente todos sus jugadores militan en las ligas top de Europa (con Kaoru Mitoma y Takefusa Kubo como banderas creativas). Su orden táctico es impecable, defienden en bloque de manera asfixiante y sus transiciones ofensivas son de las más rápidas del mundo. Ante una selección de Países Bajos golpeada por las dudas o una Suecia que entró por el repechaje, Japón tiene todo para liderar su zona y plantarse con personalidad en las llaves de eliminación directa.

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Japón busca la consagración definitiva en los mundiales (Getty Images).

3. Escocia: El bloque de acero británico

Ubicados en el durísimo Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití, los escoceses asoman como el rival más incómodo que nadie querrá cruzarse.

Los argumentos: Aunque los focos se irán con Brasil o el recuerdo marroquí de Qatar, Escocia posee una identidad colectiva durísima. Con guerreros de mil batallas (Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn), manejan a la perfección el ritmo de juego, la intensidad física y el daño quirúrgico en el juego aéreo y la pelota parada. En un formato donde avanzan también los mejores terceros, Escocia tiene los colmillos afilados para dar un zarpazo en dieciseisavos o octavos de final.

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La última participación de Escocia en un Mundial fue en Francia 1998 (Getty Images).

¿Cuál de las tres selecciones llegará más lejos?

La inteligencia artificial tiene su veredicto y pone todas sus fichas por la selección dirigida por Sebastián Beccacece. “A diferencia de Japón o Escocia, que podrían toparse con cruces de altísima complejidad europea muy temprano, la escuadra ecuatoriana cuenta con el roce competitivo de haber jugado la eliminatoria más difícil del planeta. La Tri tiene jerarquía individual en puestos clave, recambio, poder de gol y una solidez defensiva que en torneos cortos vale oro”, apunta la IA.

Y a modo de conclusión, sentencia: “Ecuador romperá su techo histórico y se meterá con propiedad en los cuartos de final del Mundial 2026, consolidándose como la gran sensación de América”, cierra.