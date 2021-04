Qué canal transmite Atlanta United vs. Alajuelense por la Concachampions

¡Partidazo! Atlanta United vs. Alajuelense se volverán a enfrentar HOY martes 13 de abril en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2021. El encuentro se llevará a cabo en el Fifth Third Bank Stadium y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de FOX Sports tanto para México y Costa Rica como para los Estados Unidos. Además, en Latinoamérica estará disponible vía streaming por ESPN Play. El duelo de ida fue para los norteamericanos por 1-0.

Los Manudos continúan en la cima de la Liga Promerica con 37 unidades y llegan de vencer 4-1 al Municipal Grecia con comodidad. Hoy, los Rojiblancos deberán hacer un buen papel fuera de casa para intentar dar vuelta la serie. El anfitrión, Atlanta, tuvo su primer partido oficial en el año en el choque de ida y supo sobreponerse para conseguir una ventaja mínima que hoy le permitirá definir en Georgia. Una llave más que cerrada.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Atlanta United vs. Alajuelense?

El partido de Atlanta United vs. Alajuelense por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions será este martes 13 de abril en el Fifth Third Bank Stadium.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 15:00 PT/ 18:00 ET

México: 17:00 horas

Costa Rica: 16:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Honduras: 17:00 horas

Canadá: 18:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro EN DIRECTO?

El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en México y Costa Rica a través de FOX Sports 3, mientras que en Estados Unidos irá por FOX Sports 1. Además, ESPN también emitirá el juego en Centroamérica, junto a ESPN Play vía streaming.

