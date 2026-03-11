El entrenador del Bayern reconoció lo que pueden hacer con Luis Díaz y sin Harry Kane: “De maravilla”

Bayern Múnich saltó a la cancha del estadio New Balance Arena sin su goleador para enfrentar al Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. ¿Algún problema por jugar sin Harry Kane? No, nada que ver, y el entrenador Vincent Kompany lo confirmó con lo que pueden hacer Luis Díaz y compañía.

Kane no fue titular ante Atalanta porque venía de pederse un partido de la Bundesliga por un golpe en la pantorrilla. Sin embargo, Bayern Múnich ya ganaba 0-3 en condición de visitante con goles de Josip Stanisic, Michael Olise y Serge Gnabry en tan solo 25 minutos de juego. ‘Lucho’ Díaz estaba a punto de aparecer.

Con una asistencia de taco de Luis Díaz para el cuarto gol, Bayern Múnich no tuvo piedad y terminó ganándole 1-6 a Atalanta con otras tres anotaciones de Nicolas Jackson, Michael Olise y Jamal Musiala. Era imposible que Vincent Kompany no elogiara lo que hicieron ‘Lucho’ y compañía sin la presencia de Harry Kane.

DT del Bayern confiesa lo que pueden hacer con Díaz y sin Kane: “De maravilla”

Harry Kane, Vincent Kompany y Luis Díaz. (Foto: Gtty Images)

“Ha sido el rendimiento que esperábamos. Diría que incluso podríamos haber marcado uno o dos goles más. Creo que hemos sido muy peligrosos en ataque durante todo el partido. Ha sido una buena combinación: a veces simplemente recibir el balón en los pies, pero otras veces también correr en profundidad. Eso ha hecho daño hoy (10 de marzo). Tenemos talento y calidad en el equipo. Es fácil hablar de un plan y todo eso. El Atalanta también tiene un plan. Pero nosotros tenemos a los chicos a los que les gustan este tipo de partidos. El uno contra uno no es un problema para ellos. También jugamos con mucha intensidad en los entrenamientos. Por eso no es ninguna sorpresa que tengamos que encontrar soluciones en estos partidos contra este tipo de defensas. Hoy lo han hecho de maravilla“, afirmó el entrenador del Bayern Múnich.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de tener un paso y medio en los cuartos de final de la Champions League, Luis Díaz y Bayern Múnich vuelven a tener acción en la Bundesliga cuando enfrenten por la fecha 26 al Bayer Leverkusen a las 9:30 A.M. del sábado 14 de marzo.

