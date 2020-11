Diego Cocca le envió un mensaje a sus jugadores tras quedar eliminados

En el día de ayer, Atlas se midió ante Puebla por el partido correspondiente a la décimo sexta jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El resultado fue a favor de La Franja, que superó por 1-0 a los Zorros con gol de George Corral. Con esta derrota, los comandados por Diego Cocca quedaron sin posibilidades de entrar a la Liguilla.

Ante esto, el estratega le dejó un mensaje a sus dirigidos. "El equipo hizo un esfuerzo, se entregó, luchó, no tengo nada que decir de mis jugadores, no estamos teniendo la claridad, la capacidad de llegar al arco rival y marcar. El que hace el gol gana y Atlas no está haciendo goles y nos está costando muchísimo", destacó.

Más adelante, agregó: "No alcanzó, realmente se hizo mucho, se trabajó, pero no se pudo ver plasmado en los resultados, esa es la realidad, se termina una temporada otra vez mala en la cual arrancó mal y venimos para levantar una situación que es muy difícil y ahora vamos a tener que arrancar desde la pretemporada".

Diego Cocca y un mensaje a sus dirigidos. Jam Media.

De todas maneras, el exentrenador de Rosario Central aseguró que el equipo saldrá a buscar una victoria en el último encuentro del certamen. Además, buscarán evaluar el rendimiento de los jugadores, tomar decisiones, y armar un equipo competitivo para la siguiente temporada.

Recordemos que el rojinegro se estará enfrentando ante Tigres UANL por la última jornada del torneo. El duelo se llevará a cabo el sabado 7 de noviembre, a partir de las 20:00 hs del centro de México.

