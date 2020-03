Se adelantó: Hoy empieza la primavera en México

En México, sabemos desde niños que el inicio de la primavera coincide con una de las grandes fechas históricas del país, el natalicio del expresidente Benito Juárez: el 21 de marzo, ya que es el día en que se acostumbra celebrar el equinoccio de esta estación.

No obstante, no todos los años ocurre el mismo día, debido a que la duración del año en el calendario, 365 días, no coincide exactamente con el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol que es de 365 días y 6 horas aproximadamente, por lo que en este desfase, las fechas de los equinoccios van variando.

Es así que este año, el equinoccio de primavera tendrá lugar este 19 de marxo por la noche, dándole la bienvenida a esta estación.

"El equinoccio de primavera ocurrirá el 19 de marzo, a las 21:50 horas; este momento marca el comienzo de esa estación y el instante en que el Sol cruza el ecuador celeste, del hemisferio sur al norte, desde nuestra perspectiva en la Tierra", explicó Daniel Flores Gutiérrez, académico del Instituto de Astronomía (IA), para la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué es el equinoccio de primavera?

También se conoce como equinoccio de marzo y durante este fenómeno el día y la noche tienen una duración igual.

"Solo dos días al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, es posible disfrutar de la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad, y durante este evento, el Sol sale de manera exacta por el este para ocultarse justo al oeste", puplicó la UNAM.

Este acontecimiento en marzo, que puede variar año con año del día 19 al 21, marca el final del invierno y da paso al inicio de la primavera en el norte del hemisferio.

