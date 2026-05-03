Jeremy Sarmiento puede ascender a la Premier League y confirman su próximo equipo

El extremo ecuatoriano Jerermy Sarmiento está cerca de pelear su tercer ascenso consecutivo a la Premier League, esta vez con el Middlesbrough. Luego de eso la gran duda es saber dónde jugará el ‘tricolor’ a partir de la siguiente temporada en Europa.

Si bien llegó a préstamo, en esta ocasión el Brighton puso una cláusula de compra obligatoria por el ecuatoriano. De esta forma se confirma que Jeremy Sarmiento seguirá siendo jugador del ‘Boro’ el próximo año.

Desde que salió a préstamo en el Burnley y luego en el Ipwsich, el ecuatoriano no ha encontrado regularidad. En ambos clubes tuvo minuto y fue parte de los ascensos en primera pero al final no fue comprado por ninguno.

El Brighton venderá definitivamente a Jeremy Sarmiento en cuatro millones de euros. El ecuatoriano en su momento llegó a cotizarse en 7 millones pero esa cifra resultaba alta para los clubes.

Sarmiento fue comprado por el Brighton en el 2022, estuvo dos años en primera alternando como suplente y luego empezó su largo camino de cesiones. En la Selección de Ecuador fue convocado hasta inicios del 2025.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

De acuerdo a Transfermark, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado de 5 millones de dólares. Para Brighton es la “última oportunidad” para sacar algún dinero por el jugador ecuatoriano. La opción de compra de ‘Boro’ contempla un contrato hasta finales de 2030.

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Jeremy Sarmiento – Selección Ecuador.

En resumen