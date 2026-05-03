Sebastián Beccacece tuvo una larga charla con Radio La Red de Argentina, y entre otros temas además de hablar de su continuidad luego del Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, se refirió a un jugador en particular. Con algo de sorpresa reveló que una de las figuras de la Tri aún no está confirmada para el Mundial.

“A Jordy Caicedo lo venimos siguiendo, pero aún está en ese proceso de ganarse un puesto”, aseguró sobre el delantero ecuatoriano. Estas edclaraciones generan sorpresa tomando en cuenta que el goleador de Huracán vive el mejor presente entre los usuales covocados.

“Estamos evaluando todo, en base a goles, en base a rendimiento, es un chico muy profesional y muy comprometido”, complementó. Jordy Caicedo fue convocado de regreso en la doble fecha de marzo.

Jordy Caicedo lleva 8 goles en 14 partidos con Huracán, es uno de los goleadores de la liga de Argentina y es un fijo en el once del ‘Globo’. En cuestión de minutos, es el que más rodaje lleva.

Durante todo el proceso, Sebastián Beccacece se ha inclinado siempre por Leonardo Campana, Enner Valencia y Kevin Rodríguez, sumando otros nombres esporádicos como Jeremy Arevalo o Elías Legendre.

El fixture oficial de Ecuador en el Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

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Jordy Caicedo – Huracán. Foto: Getty.

En resumen