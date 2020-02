Monterrey atraviesa uno de sus peores momentos en la historia de la Liga MX.

Rayados suma tan solo tres puntos en siete jornadas y los jugadores son conscientes de eso. Uno de ellos es Miguel Layún, que pretende mejorar en lo individual.

"Busco una óptima versión de mí mismo para darle una opción más al entrenador y ayudar al equipo, no para que me aplauda la gente. A los aficionados les agradezco por las críticas", comento el defensa, en conferencia de prensa.

A su vez, el experimentado jugador hizo un balance de su presente: "Me he sentido mejor, he notado un crecimiento. Quiero seguir aportándole al equipo. Me muevo en posiciones donde conozco bien, donde me gustan desempeñarme".

