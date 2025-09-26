Sergio Ramos la pasa mal en México: “No es momento de palabras”

Toluca vapuleó a Monterrey en una jornada negra para Sergio Ramos. El ex Sevilla, PSG o Real Madrid la pasa mal en México ahora mismo, donde Rayados hace dos encuentros que no gana. Se encuentran en una posición de 3 sobre 18 en la tabla general que de momento sirve pensando en el final de la primera fase y la llegada de los playoffs. El camero, tajante en sus redes sociales sobre el 6-2 de las últimas horas.

“Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos”, empezaba Sergio Ramos por medio de sus redes sociales. Tuvo el 0-2 transitorio en sus manos, pero erró un penalti a lo Panenka.

Repetimos que todo se dio después de un 6-2 donde Toluca fue un vendaval de fútbol ofensivo y donde los errores de Ramos, tanto en salida como en los duelos, marcaron buena parte de lo ocurrido. Este pide trabajar en silencio: “No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo”.

A favor de Monterrey, quedan todavía 7 jornadas de la fase regular de un torneo donde los rayados en este momento tienen fútbol de playoff. El equipo de Domenec Torrent venía de igualar frente al América como local jornadas atrás y frente a Toluca mostró todos los errores defensivos que han caracterizado en las últimas semanas. Sergio Ramos pide trabajar en sus compañeros y por encima de todo volver a ganarse la confianza de una afición vapuleada por el resultado frente a Toluca.

Ramos vivió una noche negra ante Toluca: GETTY

El ex defensor de Real Madrid vive sus primeros compases por un fútbol mexicano donde a sus 39 años busca seguir agrandando su leyenda. De momento acumula un total de 21 partidos y 6 goles con una entidad donde pretende cortar con una sequía en cuanto a títulos se refiere que se encuentra instalado en su palmarés desde el año 2023 y cuando ganó su última Copa a nivel colectivo de la mano de Paris Saint Germain en el fútbol francés. El primer paso para dejar atrás los malos resultados pasa por el encuentro frente a Santos Laguna el día sábado

Publicidad

Publicidad

El tremendo elogio de Sergio Ramos a Busquets

“Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal. Rival la mayoría de las veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica”, también comentó en sus redes sociales Sergio Ramos alrededor del retiro del ex centrocampista de Barcelona. Fueron compañeros en una de las elecciones más icónicas de todos los tiempos y donde llegaron a ganar tanto la Copa Mundial de la FIFA del año 2010 como por supuesto la Eurocopa del 2012. Sergio Ramos quiso felicitar al centrocampista por una carrera de ensueño y que culminará el próximo mes de diciembre:

Tweet placeholder

“El fútbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado, pero te vas con el reconocimiento y la gratitud de todos los que hemos convivido contigo y de todos los que aman este deporte. Gracias por ser un gran jugador, un gran compañero y un gran amigo. Te deseo lo mejor para tu nueva etapa. Besos grandes, brother”.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento Real Madrid: Sergio Ramos confirmó cuándo volverá al Bernabéu