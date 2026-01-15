Es tendencia:
Monterrey se apunta para arrebatarle a Antonie Griezmann al Inter Miami de Lionel Messi

Rayados de Monterrey ya le habría presentado una propuesta al delantero del Atlético de Madrid.

Por Germán Carrara

Con la llegada del 2026, el mercado del fútbol mundial se mueve tanto para concretar operaciones en el presente como para arrimar propuestas de frente al libro de pases del verano, en el que, por lo general, se produce la mayor cantidad de traspasos. Por eso, tantas noticias al respecto, como la que trascendió en las últimas horas sobre Rayados de Monterrey y Antoine Griezmann.

Hace rato se habla de que el delantero francés está evaluando, más pronto que tarde, terminar su proceso en Europa. Su contrato con el Atlético de Madrid vence el 30 de junio del 2027, pero existe la chance concreta de que decida pegar el salto a Norteamérica una vez culminada la presente temporada.

De hecho, hace semanas se escuchó el rumor de que el Inter Miami de Lionel Messi (que mercado tras otro trata de reclutar figuras) ya le había acercado una oferta para que se acople después de la Copa del Mundo y colabore de esa manera en la búsqueda del bicampeonato en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo a El Chiringuito, Rayados de Monterrey le hizo un ofrecimiento económico más que tentador para que Antoine Griezmann vista la camiseta del conjunto regiomontano en la segunda parte de este año. Incluso, de momento sería el único que realmente le presentó una opción concreta para su futuro.

Antoine Griezmann no pierde su relevancia en el Atlético de Madrid

A pesar de sus 34 años y de quedar relegado como relevo, Diego Simeone sigue confiando en Antoine Griezmann para que alterne con Alexander Sorloth o Julián Alvarez. Y la realidad es que en ese rol le está rindiendo, dado que en lo que va de la temporada acumula 10 goles y 1 asistencia en 1168 minutos repartidos en 28 encuentros.

Su último aporte fue sumamente determinante, dado que marcó el 1 a 0 en la victoria del Atlético de Madrid contra el Real Club Deportivo La Coruña en Riazor, por los Octavos de Final de la Copa del Rey.

Antoine Griezmann metió presión para que el Atlético de Madrid se refuerce

Antoine Griezmann metió presión para que el Atlético de Madrid se refuerce

Manchester City teme perder a una de sus máximas estrellas por la salida de Pep Guardiola

Manchester City teme perder a una de sus máximas estrellas por la salida de Pep Guardiola

