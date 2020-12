Agenda de hoy, jueves 10 de diciembre: Liga MX, Libertadores, Sudamericana y Europa League

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este jueves 10 de diciembre tendremos una jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa Libertadores, Sudamericana, Liga MX y Europa League, entre otros.

Liga MX | México

Pumas UNAM vs. León | Final - Ida

00:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX

Copa Libertadores

River Plate vs. Nacional | Cuartos de final - Ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Copa Sudamericana

Lanús vs. Independiente | Cuartos de final - Ida

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Europa League

Bayer Leverkusen vs. Slavia Praga | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

CSKA Sofía vs. Roma | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Dundalk vs. Arsenal | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Hapoel Be'er vs. Niza | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Lech Poznan vs. Rangers | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Napoli vs. Real Sociedad | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

PAOK Salonica vs. Granada | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

PSV Eindhoven vs. Omonia Nicosia | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Rapid Vienna vs. Molde | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Rijeka vs. AZ Alkmaar | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Standard Lieja vs. Benfica | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Young Boys vs. Cluj-Napocoa | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Celtic vs. Lille | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Dinamo Zagreb vs. CSKA Moscú | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Leicester City vs. AEK Atenas | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liberec vs. Estrella Roja de Belgrado | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Ludogorets vs. LASK Linz | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Maccabi Tel-Aviv vs. Sivasspor | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Sparta Praga vs. Milan | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Tottenham vs. Antwerp | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Hoffenheim vs. Gent | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Wolfsberger vs. Feyenoord | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

