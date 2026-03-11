Es tendencia:
¿Los peores pronósticos? Revelan los primeros detalles de la lesión de Joao Rojas

Joao Rojas sufrió una lesión en la Copa Libertadores y estos son los primeros diagnósticos de su lesión.

Por Jose Cedeño Mendoza

Revelan detalles de la lesión de Joao Rojas
© Imago/ Edit BVRevelan detalles de la lesión de Joao Rojas

Joao Rojas encendió todas las alarmas y preocupaciones en el mundo Barcelona SC, tras su lesión en el comienzo del partido contra Botafogo. El delantero inmediatamente cuando cayó empezó a gritar: “La rodilla, la rodilla” y ahora se revelan los primeros detalles.

Daniel Navas comentó en De Fútbol Se Habla Así, que el dolor que sacó a Joao Rojas del partido fue disminuyendo, lo cual es una buena noticia, sin embargo, en los siguientes días se dará detalles y se harán estudios a esta molestia que sufrió el jugador.

Por lo cual, ahora queda descartado cualquier lesión de gravedad que es lo que más preocupa con Joao Rojas. El delantero ecuatoriano en 2024 sufrió una fractura de peroné, que lo dejó fuera de las canchas por más de 1 año calendario sin jugar.

Ya en la salida ante Botafogo, los aficionados se quedaron un poco tranquilos, puesto que, a diferencia de otras ocasiones, el jugador salió caminando y sin grandes molestias. Rojas es una pieza clave para todo el equipo de César Farías aunque aún no marque gol en esta temporada.

Rojas no completó ni el primer tiempo ante Botafogo. (Foto: Imago)

Por ahora, Barcelona SC tendrá un calendario más “amigable”, puesto que, el club ya terminó la fase previa de Copa Libertadores y no volverá a jugar cada 3 días hasta el mes de abril. Ahora los futbolistas solo se centran en los siguientes encuentros de la Copa Libertadores.

Los números de Joao Rojas en esta temporada

En esta temporada con Barcelona SC, Joao Rojas ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. El delantero no ha marcado goles ni ha dado asistencias. Lleva en cancha poco más de 400′ minutos. En este año, ya es titular y capitán del club.

En síntesis:

  • Joao Rojas generó preocupación al retirarse con molestias ante Botafogo, aunque el dolor disminuyó y se descartó inicialmente una lesión de gravedad.
  • A diferencia de su fractura sufrida en 2024, el jugador salió caminando del campo, lo que reduce las alarmas sobre un tiempo de baja prolongado.
  • En la actual temporada, Rojas se ha consolidado como titular y capitán de Barcelona SC, sumando 6 partidos disputados bajo la dirección de César Farías.
