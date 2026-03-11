Mackalister Silva no se olvida de Nacional y les envía un mensaje tras verlo primero: “Se caiga”

Millonarios y Atlético Nacional vienen de protagonizr un vibrante duelo en la fase previa de la Copa Sudamericana y David Mackalister Silva decidió no olvidarse del equipo ‘Verdolaga’ con un contundente mensaje tras verlo en la primera posición de la Liga Colombiana I-2026.

Luego de la derrota 1-3 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot que los dejó sin torneo internacional en el 2026, Nacional le empezó a dar vuelta a la página con dos victorias en el fútbol de Colombia: 1-2 ante Águilas Doradas y 0-4 contra Junior de Barranquilla. ¡Quedaron líderes en la tabla de posiciones!

Millonarios vive una realidad diferente en la Liga Colombiana. Tras un inicio con un punto en las primeras cuatro fechas, llegó el entrenador Fabián Bustos, y ya suma cuatro victorias, un empate y una derrota para estar cerca de entrar en las primeras ocho posiciones que dan cupo a los Playoffs. Sobre esto habló Mackalister Silva.

El mensaje de Mackalister a Nacional y todos los rivales que superan a Millonarios

Andrés Felipe Román y David Mackalister Silva. (Foto: Vizzor Image)

“Ahí sí como el cuento, uno no le desea mal a nadie, pero que cualquiera de ellos (los equipos que están en las primeras ocho posiciones) se caiga para que nosotros entremos. Eso está claro, pero creo que nosotros tenemos un fútbol, que siempre lo he dicho, es demasiado parejo y ultimamente ha sido así. Bueno, a excepción de Nacional que ganó ayer (10 de marzo) y es primero. Creo que hay muchos equipos que vienen haciendo las cosas muy bien, no solo por los resultdos, si no en el juego”, le dijo David Silva al programa ‘El VBar’, de AS Colombia.

ver también OFICIAL: La sanción de la Dimayor contra Jermein Peña por su brutal agresión a Juan Manuel Rengifo

Atlético Nacional y Millonarios se vuelven a enfrentar este día y a esta hora

No pasará mucho tiempo para que se vuelvan a encontrar. Millonarios recibe a Atlético Nacional el martes 17 de marzo a las 8:30 P.M. en el estadio El Campón por la fecha doce de la Liga Colombiana I-2026.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En qué fase Millonarios eliminó a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana? ¿En qué fase Millonarios eliminó a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana? Ya votaron 0 personas

En síntesis