¿Quién es José Luis Trejo? El DT con sangre alemana que hizo sonreír a Cruz Azul

A José Luis Trejo hoy se le menciona como candidato natural para tomar a un equipo que ha adolecido de la pasión que generaba Cruz Azul a principios de siglo, pero el Profe va mucho más allá de eso, se trata de un timonel que prefirió formarse en el extranjero y aplicar en Liga MX los conocimientos adquiridos, algo a lo que pocos se atreven.

En charla con Bolavip, Trejo echó atrás la memoria, recordando cómo su carrera se entrelazó con Alemania desde temprana edad, pues fue miembro del primer equipo 100% amateur mexicano en unos Juegos Olímpicos. Este equipo en 1972 era dirigido por Diego Mercado y derrotaron en la Primera Fase a Sudán y Birmania (ambos 1-0), cayendo solo ante la Unión Soviética.

En la Segunda Fase no lograron victoria y cosecharon empate ante Alemania Federal y derrotas ante la Democrática y Hungría; para un agridulce séptimo puesto, sin embargo, la semilla estaba sembrada y Trejo se había enamorado (literalmente, pues ahí conoció a su esposa) del país teutón.

“Viví 14 años en Alemania y fue una experiencia incomparable. Conocer y adaptarse a una mentalidad totalmente diferente a la nuestra fue un gran reto, pero lo logré”, explica Trejo, quien volvió a Europa para enrolarse en el Unterhaching de la Segunda División, convirtiéndose en el primer mexicano en el futbol alemán.

Tras el retiro, vino la oportunidad de probar suerte en los banquillos, primero siendo auxiliar de Peter Grosser y posteriormente al hacerse cargo de la categoría Sub18 del Bayern Munich, recomendado ni más ni menos que por la leyenda alemana Gerd Müller.

JOSÉ LUIS TREJO Y SU CRUZ AZUL, EL MEJOR RECUERDO CELESTE

Para 1995 decidió regresar a México a aplicar lo aprendido, primero en Necaxa como Director Deportivo y hasta como presidente; posteriormente en Selección Mexicana, dentro del cuerpo técnico de Carlos de los Cobos (Sub23) y Bora Milutinovic (Mayor).

Tras probar suerte como DT de Toros Neza en 1988, las cosas parecían no ser tan favorables, “he aprendido de todo; no me puedo quejar. He tenido experiencias buenas y otras no tanto”, reconoce, por lo que prefiere no darle importancia a lo malo y enfocarse en lo positivo.

Luego de ese trago amargo, se enroló con Cruz Azul Hidalgo y empezó a sembrar los frutos que cosechó en la Copa Libertadores del 2001 con el primer equipo; “es la experiencia más bonita que alguien pueda tener. Para mi fue inolvidable”, recuerda emocionado.

“Con Cruz Azul enfrentamos en las tres etapas finales a los tres mejores equipos de Argentina: en ese entonces Boca, River y Rosario; así que te imaginas; y a los tres les ganamos. El mejor recuerdo fue cuando anotamos el gol en la final contra Boca y el estadio enmudeció. Y al final del partido la gente reconoció al equipo aplaudiendo. Muy bonito recuerdo”.

Para Trejo, ése fue un “equipo en toda la extensión de la palabra, con una actitud ganadora desde el primer partido. Siempre atacábamos a los rivales sin temerles y esto se transmitía a la gente, era un equipo muy dinámico con buen trato de balón”.

“Tuve en ese proceso a jugadores que los formamos en Cruz Azul Hidalgo tres años antes y fueron la base para este equipo posteriormente, por mencionarte algunos, estaban Adrian Zermeño, Norberto Ángeles (QEPD), Melvin Brown, Marvin Cabrera, Víctor Gutiérrez, José Alberto Hernández, Beto Valdez, Joel Huiqui, Aarón Galindo, Ricardo Osorio, Tomas Campos, Marinho Ledezma, JC Cacho, Mario Ortiz, Erick Marin”, una lista que no puede presumir cualquier timonel en México.

“Creo que fueron entre 20 y 25 jugadores que surgieron de esa etapa que tuve. Todo esto te lo menciono porque creo que en este momento hay escasez en Cruz Azul de jugadores mexicanos formados en casa y esto se transmite a la tribuna. Creo que ese es el camino, así como la contratación de refuerzos de calidad”, complementa el profe Trejo.

¿CUÁL ES EL ESTILO DE JOSÉ LUIS TREJO?

A casi 20 años de aquella participación histórica y un largo andar en Liga MX (Campeón con Pachuca en el Clausura 2006) Trejo lo tiene más que claro, la clave está en generar un “futbol equilibrado, excelente posesión de pelota, contundencia (y así generar) un futbol dinámico”.



Sin embargo, Trejo sabe que todavía falta mucho en su camino futbolero, “he conocido Directivas de todo tipo; he sido Campeón en Liga; jugué varias Copas Libertadores de las cuales, con Cruz Azul fue extraordinaria. Así que he aprendido y sigo aprendiendo”.

Es por ello que no se atreve a dar una receta a seguir.

“Creo que no hay una fórmula garantizada y menos perfecta para el éxito y en el futbol actual pasa cada cosa a veces increíble. Pero sí tienes un equipo balanceado con mentalidad de triunfo que tenga jugadores de calidad, con gran espíritu de grupo, disciplina y líderes; creo son aspectos que te acercan al éxito”.

Lo que sí tiene más que claro es que su futuro sigue íntimamente ligado con la pelota, “sigue lo que Dios tenga para mi y será en el futbol”, finalizó.

