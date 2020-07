La joya mexicana de 17 años que prefirió jugar con la Selección de Estados Unidos

Se trata de Ricardo Pepi, una de las joyas mexicanas que decidió jugar para la Selección de Estados Unidos luego de hacer parte de las selecciones menores, Sub-16, de México. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? El mismo delantero se encargó de aclararlo.

“Cuando me habló Estados Unidos, me tardé dos semanas decidiendo, hablando con mi papá, con gente cercana para saber cuál era lo mejor para mí y mi decisión fue para la selección que me brindó mejores oportunidades”, afirmó el atacante juvenil.

Ricardo Pepi en el FC Dallas (Getty Images)

Y no se demoró en debutar con la selección norteamericana ya que pudo hacer parte del combinado sub-17 de este país, le anotó a México y jugó el Mundial de la categoría. Más allá de las condiciones que le ofrecieron, lo futbolístico también influyó en la decisión de Pepi.

“Estados Unidos me llamó para integrar la Selección Sub-17 y con México era para estar con la Sub-16 y era mejor para mi carrera subir una categoría y jugar con futbolistas más grandes. Fue la diferencia más grande y tuve la oportunidad de ir al Mundial (de Brasil 2019)”, señaló el delantero.

En la actualidad, Ricardo Pepi hace parte del FC Dallas, ya debutó, anotó en la MLS y es considerado como una de las mayores promesas del fútbol norteamericano.

