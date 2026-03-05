Los posibles rivales de Millonarios en fase de grupos de la Copa Sudamericana

Millonarios dio el golpe y venció de visita a Atlético Nacional para meterse en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Ahora resta esperar al sorteo de la fase de grupos, pero los azules ya saben sus posibles rivales.
La fase previa se completará este jueves pero ya con la mitad disputada hay una gran cantidad de equipos. El formato evita que dos clubes del mismo país se junten en grupos, por lo que Millonarios evitará al ganador de la llave de América de Cali y Bucaramanga.
En temas económicos, Millonarios se embolsó 225 mil dólares por acceder a la fase de grupos, que tiene también 900 mil dólares como premio base que paga la CONMEBOL.
Con estos ingresos, no se descarta que el Millonarios de Fabián Bustos pueda sumar algún refuerzo más en este arranque de temporada, como intentaron con un fichaje europeo.
Según webs especializadas, los candidatos a quedarse con la Copa Sudamericana son los argentinos River Plate y Racing y el brasileño Atlético Mineiro.
Los posibles rivales de Millonarios en Copa Sudamericana
- Argentina: River Plate, Racing Club, Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central
- Bolivia: San Antonio Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero, Guabirá
- Brasil: San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama
- Chile: Audax Italiano, Palestino, Cobresal
- Ecuador: Orense, Macará, Deportivo Cuenca
- Paraguay: Trinidense, Nacional, Deportivo Recoleta, Olimpia
- Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano
- Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing, Montevideo City Torque
- Venezuela: Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos
En resumen
- Millonarios aseguró un premio base de 900 mil dólares por clasificar a fase de grupos.
- El equipo de Fabián Bustos evitará a rivales colombianos como América de Cali o Bucaramanga.
- La CONMEBOL realizará el sorteo de los ocho grupos el próximo jueves 19 de marzo.