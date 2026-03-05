Los posibles rivales de Millonarios en fase de grupos de la Copa Sudamericana

Millonarios dio el golpe y venció de visita a Atlético Nacional para meterse en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Ahora resta esperar al sorteo de la fase de grupos, pero los azules ya saben sus posibles rivales.

La fase previa se completará este jueves pero ya con la mitad disputada hay una gran cantidad de equipos. El formato evita que dos clubes del mismo país se junten en grupos, por lo que Millonarios evitará al ganador de la llave de América de Cali y Bucaramanga.

En temas económicos, Millonarios se embolsó 225 mil dólares por acceder a la fase de grupos, que tiene también 900 mil dólares como premio base que paga la CONMEBOL.

Con estos ingresos, no se descarta que el Millonarios de Fabián Bustos pueda sumar algún refuerzo más en este arranque de temporada, como intentaron con un fichaje europeo.

Según webs especializadas, los candidatos a quedarse con la Copa Sudamericana son los argentinos River Plate y Racing y el brasileño Atlético Mineiro.

Los posibles rivales de Millonarios en Copa Sudamericana

Argentina: River Plate, Racing Club, Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central

Bolivia: San Antonio Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero, Guabirá

Brasil: San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama

Chile: Audax Italiano, Palestino, Cobresal

Ecuador: Orense, Macará, Deportivo Cuenca

Paraguay: Trinidense, Nacional, Deportivo Recoleta, Olimpia

Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano

Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing, Montevideo City Torque

Venezuela: Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos

