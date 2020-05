Sebastián González señaló al culpable de su flojo paso por Tigres

Sebastián González arribó a Tigres UANL para el torneo Clausura 2006 procedente del Atlante, pero nunca pudo demostrar toda su jerarquía y al año abandonó el club para jugar en Veracruz. El delantero dialogó con diario AS sobre su paso por la institución Regiomontana y se lamentó no haber podido brillar con dicha playera.

"Uno se siente con el deseo de ir por más y económicamente te ponen un contrato que es imposible no agarrarlo porque el fútbol es así de incierto, nadie te garantiza nada. Llegar a Tigres creía que se me iba a dar todo, que íbamos a ser campeones. No sé si había llegado a un lugar mejor, Atlante también era mi lugar, pero a veces el futbolista que está rindiendo y es consciente, y yo lo estaba, de que la carrera no dura para siempre", confesó Chamagol.

Por otra parte añadió: "No entraré en detalles de cuanto me ofrecieron para tomar esa decisión de irme, la cual tampoco fue fácil. Uno se siente que estando en la cúspide y siendo goleador iba a ir a cualquier lado y la rompería o ser igual. No fue así, se tiene que adaptar al entorno, también depende de decisiones de la dirigencia y en lo futbolístico".

"A lo mejor en ese momento no era para ese equipo, es así de simple. Dentro de la cancha en mi primer torneo hice 4 goles, que para mí era muy poco porque venía anotando de diez goles para arriba. Ya en el segundo semestre hice 13 goles, 4 en Libertadores. Y cuando pensaba que en ese momento se me iba a dar continuidad me dan a préstamo. Hubo cambio de dirigencia y todo eso, por eso te digo, fueron muchos factores. Uno vive otra película", reveló el chileno.

Por último apuntó: "Absolutamente (faltó tiempo), pues no pensé que me iban a cambiar teniendo contrato de cuatro años más. Cambiaron todo, dirigencia y técnico, porque a mí me lleva el Tuca, llega Mario Carrillo y quiso cambiar todo. Me tocó a mí irme, la dirigencia tuvo otros planes y no les importaba pagar, me mandaron a préstamo cambiándome por Cirilo Saucedo y yo me fui a Veracruz. Cuando estuve más fuerte en ese aspecto me aplicaron el pacto de caballeros y ya no tuve nada que hacer".

Lee También