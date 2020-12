Hace algunos instantes, Toluca presentó a Hernán Cristante como su nuevo entrenador de cara al Clausura 2021, y lo hizo mediante una conferencia de prensa. El entrenador ya había dirigido a los Diablos Rojos entre el 2016-2019. Tendrá una nueva revancha.

El ex-portero, además de ser presentado, respondió algunas preguntas y dio sus primeras palabras como nuevo timonel del conjunto Choricero, que buscará reforzarse de cara a la nueva temporada y dar un buen papel.

"Muchas gracias a todos por la confianza, es emocionante volver a casa. Es como llegar a Argentina y visitar a mi mamá. Tengo sentimientos que me apegan mucho y me han ayudado a tomar esta decisión, cuando se sentó Francisco y Sinha conmigo. Uno no puede decirle que no a algo que ama. Me siento orgulloso de pertenecer a la familia del Deportivo", destacó en primera instancia.

Hernán Cristante fue presentado en Toluca. Jam Media.

"Tenemos tres semanas de trabajo, sería un gran acierto no hacer grandes cambios. Sí queremos ser muy puntuales, tenemos una idea sobre qué le haría bien al plantel. Es una decisión correcta no hacer grandes cambios. Hay jugadores con muchas capacidades que no han podido explotar su mejor performance", señaló.

Para finalizar, afirmó que al equipo le faltó confianza. "Al equipo en la temporada pasada le faltó confianza dentro de la cancha, saber que el error es parte del fútbol. Un jugador tiene que aprender a convivir con el error".

