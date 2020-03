Una semana sin Liga MX: ¿cuál será el futuro del fútbol mexicano?

Hace ya una semana se cancelaron todas las actividades deportivas en México debido a la pandemia del Coronavirus.

La Liga MX se encuentra dentro de esos eventos deportivos que fueron cancelados por tiempo indeterminado. Únicamente se llegaron a jugar diez fechas del Clausura 2020.

Durante esta semana de parón, se debatió la forma en la que debe reanudarse la liga y, además, salieron a la luz nuevos casos de Covid-19.

Por un lado, Alberto Marrero y Enrique Bonilla fueron los primeros infectados por el virus que azota al mundo.

URGENTE - CORONAVIRUS: Enrique Bonilla, Presidente de la Liga MX, da positivo por coronavirus.

El 17 de marzo se anunció al primer caso positivo por coronavirus en el fútbol mexicano. El Atlético de San Luis informó que su presidente, Alberto Marrero, se convirtió en el primer afectado por el COVID-19.

Tres días más tarde, el 20 de marzo, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dio a conocer su positivo:

"Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud", señaló.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO!



El presidente de Atlético San Luis, Alberto Marrero, dio positivo por Coronavirus Covid19



Revista Que Tal

Otro tema del que se ha hablado en estos días fue quien debe ser el campeónn de la Liga MX. Una de las variantes era darle el título a Cruz Azul y finalizar la competencia. Sin embargo, Bonilla habló y descartó esa opción.

