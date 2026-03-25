Cruz Azul vs Atlético Nacional HOY: ¿Qué canal pasa el partido amistoso?

Este miércoles 25 de marzo de 2026 se enfrentan por un amistoso internacional los equipos de Atlético Nacional y Cruz Azul. Ambos clubes acordaron este encuentro en medio de la fecha FIFA para no perder rodaje de cara a sus respectivos torneos.

¿Qué canal pasa el Cruz Azul vs Atlético Nacional?

A diferencia de otros partidos amistosos, el partido de Cruz Azul contra Atlético Nacional solo se podrá ver por One Tix Live, servicio de streaming de Pay-Per-View. Ningún otro canal nacional como RCN, Win o ESPN transmitirán el encuentro.

El partido entre Cruz Azul y Atlético Nacional se disputará en medio de la gran polémica que atraviesa el equipo colombiano por el caso de Nicolás Rodríguez. El jugador fue separado después de una polémica por una denuncia tras un presunto abuso sexual.

Atlético Nacional visita a Cruz Azul. (Foto: @nacionaloficial)

¿A qué hora comienza el partido de Cruz Azul vs Atlético Nacional?

El partido entre Cruz Azul y Atlético Nacional comenzará desde las 21H30 (CO) y 20H30 (MX). Ambos clubes esperan un estadio con una importante cantidad de público por la comunidad colombiana y mexicana que hay en San José California, Estados Unidos.

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¿Cómo llegan Atlético Nacional y Cruz Azul?

Tanto Atlético Nacional como Cruz Azul llegan a este partido con diferentes resultados, el equipo colombiano viene de vencer 3 a 0 a Internacional de Bogota, mientras que, Cruz Azul acabó empatando en el último encuentro ante Mazatlán 1 a 1.

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