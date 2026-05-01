La decisión de Atlético Nacional con Diego Arias tras nueva derrota

Atlético Nacional clasificó cómodo a los playoffs de la Liga BetPlay sin embargo su nivel de juego no terminó de convencer. Ahora perdieron contra Once Caldas y ahora reportan la decisión que tomaron con Diego Arias como su entrenador.

Diego Arias dejaría de ser entrenador de Atlético Nacional, pero luego de los play offs. El DT colombiano no sería ratificado para el segundo torneo corto independientemente de los resultados que se consigan.

La salida de Diego Arias es una fuerte posibilidad desde la eliminación de Nacional contra Millonarios en Copa Sudamericana, sin embargo fue ratificado por decisión de la dirección deportiva.

La danza de nombres de posibles entrenadores de Atlético Nacional ya arrancó con los hinchas pidiendo nombres como Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda, Martín Palermo entre otros.

Atlético Nacional aseguró su puesto en las llaves directas y ya espera rival, esta jornada definirá a los ocho clasificados a la siguiente fase de eliminación y posterior carrera por el título.

Las estadísticas de Diego Arias como entrenador de Atlético Nacional

En 19 partidos, Atlético Nacional ganó 13, empató 1 y perdió 5 en la Liga BetPlay mientras que en Copa Sudamericana perdió la llave clasificatoria contra Millonarios.

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Diego Arias tiene su primera experiencia como entrenador.

En resumen