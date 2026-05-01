Miller Bolaños fue despedido de Emelec hace cerca de dos semanas, desde ahí su futuro era una incógnita. El volante ecuatoriano apareció este viernes en sorpresivo equipo ecuatoriano.

Lejos de la LigaPro, Miller Bolaños apareció entrenando en el Luz Valdivia de la Segunda Categoría de Santa Elena. Se conoce que el equipo del Ascenso buscará contratar a Bolaños.

No es la primera vez que el club de la península tiene a un campeón ecuatoriano en sus filas, Luz Valdivia tuvo a Michael Arroyo durante un año hace pocas temporadas.

La idea del jugador es mantenerse en primera división y podría estar entrenando en Luz Valdivia para no perder ritmo. Días atrás desde Guayaquil City FC no le cerraron las puertas.

Según contaron en Emelec, Miller Bolaños fue rescindido por haber faltado un día a entrenar sin aviso, esto fue el segundo episodio de indisciplina tras haber sido detenido en el toque de queda anterior.

Los números de Miller Bolaños en Emelec

En esta temporada, Miller Bolaños jugó con Emelec un total de 6 partidos entre todas las competencias. Solo marcó 1 gol. Se fue expulsado en un partido ante Mushuc Runa y desde entonces el jugador ecuatoriano no volvió al jugar con el ‘Bombillo’ hasta que salió.

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Miller Bolaños – Emelec 2026.

En resumen