Miguel Ángel Borja no seguirá en River Plate en la temporada 2026 y todo está encaminado para que vista los colores de Cruz Azul en la siguiente temporada. El delantero colombiano incluso ya llegó a México para firmar su contrato con el equipo ‘Cementero’.

No obstante, en su llegada a México, el delantero colombiano ya causó una importante polémica. Se reveló en redes sociales, un video donde se muestra como el delantero colombiano se negó a firmar la camiseta de Cruz Azul por varios motivos.

Según la información de Rubén Beristáin, Miguel Ángel Borja se negó a firmar la camiseta de Cruz Azul por dos motivos. El primero es que son aficionados que venden esas firmas. Son hinchas ya conocidos en los aeropuertos por estas prácticas.

El otro motivo es que ‘Colibrí’ aún tiene contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre. El delantero colombiano comenzará una nueva etapa en México, donde quiere “sacudirse” de estos últimos meses muy irregulares en Argentina, donde no pudo rendir al más alto nivel.

Cruz Azul confirmaría en las siguientes horas que Miguel Ángel Borja es su nuevo delantero. El jugador que supo marcar goles en la Selección Colombia, ahora inicia una nueva etapa en su carrera, tras 4 años defendiendo los colores de River Plate.

Los números de Miguel Ángel Borja en 2025

En su última temporada con River Plate, Miguel Ángel Borja terminó jugando en cancha poco más de 2.200 minutos. El goleador colombiano marcó 8 goles y dio 3 asistencias. 11 contribuciones de gol en un total de 48 partidos entre todas las competencias.

Los otros equipos interesados en Miguel Ángel Borja

En este mercado de fichajes también se interesaron en los servicios del delantero, equipos como Boca Juniors y América. No obstante, con ninguno se pudo dar el acuerdo y firmó con Cruz Azul.

