Agenda de hoy, martes 2 de marzo: Copa Libertadores, Premier League, Serie A, Liga MX, Copa Argentina, Liga Betplay y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un martes 2 de marzo con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la continuación de la Copa Libertadores, Liga MX, Premier League, Serie A, Liga Betplay de Colombia y mucho más.

CONMEBOL Libertadores

Universidad Católica (ECU) vs. Liverpool (URU)| Primera ronda

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Torneo Guard1anes 2021 | México

Atlas vs. San Luis | Jornada 9

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

Tigres vs. Toluca | Jornada 9

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

León vs. Puebla | Jornada 9

00:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA (miércoles)

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX

Copa Argentina

Talleres vs. Atlético Rafaela | 32avos de final

20:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:10 VEN, BOL

18:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:10 CDMX

Defensa y Justicia vs. Estudiantes BA | 32avos de final

22:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:15 VEN, BOL

20:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:15 CDMX

Premier League | Inglaterra

Manchester City vs. Wolverhampton | Adelanto de la Jornada 29*

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Lazio vs. Torino | Jornada 25

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Juventus vs. Spezia | Jornada 25

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

DFB Pokal | Alemania

Borussia Monchengladbach vs. Borussia Dortmund | Cuartos de final

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera | Jornada 10

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

