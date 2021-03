Real Madrid vs Elche: pronósticos, a qué hora y en qué canales ver el partido de mañana por la LaLiga en USA

Real Madrid vs. Elche EN VIVO ONLINE jugarán mañana, sábado 13 de marzo, a las 10:15 p.m. (hora ET) por la fecha 26 de LaLiga Santander en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El encuentro será transmitido vía Fanatiz como beIN SPORTS; y, Sky HD para México. Todo sobre hora, cuándo ver y todos los detalles lo tendrás en Bolavip.

En LaLiga, el Real Madrid llegó tras un empate en el derbi, lo cual lo sitúa en el tercer lugar en la tabla de posiciones. Zinedine Zidane busca mantener su racha de triunfos con el objetivo de mantener en su lugar en el campeonato para enfrentarse con tranquilidad y bien concentrados a su duelo de este día martes al Atalanta en la vuelta de octavos de final de la Champions League.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Elche ONLINE en USA

Real Madrid vs. Elche EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 10:15 a.m. (ET) / 07:15 a.m. (PT) en Estados Unidos como a las 09:15 horas en México en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Día: 13 de marzo

Hora: 10:15 a.m. (ET) / 07:15 a.m. (PT) / 09:15 a.m. (México)

Donde: Estadio Alfredo Di Stéfano

Real Madrid vs. Elche EN VIVO Horarios ver en EE.UU.

Estados Unidos: 10:15 a.m. (ET) / 07:15 a.m. (PT)

México 09:15 a.m.

Perú: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

España: 16:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

Dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Elche en USA

El partido por la fecha 27 de LaLiga entre el Real Madrid y Elche a disputarse mañana y será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y beIN Sports serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras que Sky HD hará lo propio en México.

En qué canal ver Real Madrid vs. Elche EN VIVO en USA

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Croacia: Sportklub 1 Croatia

Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

República Dominicana: ESPN Caribbean, Sky HD, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Guatemala: Sky HD

Haití: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Honduras: Sky HD, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Internacional: Bet365, Facebook Live

Jamaica: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. Elche pronósticos en Estados Unidos:

Ambos conjuntos recuperaron a varios de sus jugadores para dar todo de sí en este encuentro por el liderazgo de la tabla. Elche suma a Kieran Trippier (sanción) como a Yannick Carrasco, Thomas Lemar, ambos lesionados. Quien todavía no se va a reintegrar al equipo es Josema Giménez, que aún sigue en descanso por su lesión en el muslo. Por su parte, el Real Madrid, también recupera a Álvaro Odriozola, Fede Valverde y Rodrygo Goes (los tres no son titulares) pero todavía no confirma si Karim Benzema, Sergio Ramos, Eden Hazard y Dani Carvajal regresan a la cancha. Quien sí se queda en descanso será Mariano Díaz.

Resultados FanDuel Real Madrid -600 Empate +600 Elche +1300

*Cuotas cortesía de FanDuel.

Lee También