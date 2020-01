El reconocido periodista Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, salió en defensa del nuevo canal Premium del fútbol colombiano Win+ y le dieron palo, tanto así que hasta lo acusaron de estar buscando trabajo.

Bermúdez publicó en su perfil de Twitter su deseo sobre el nuevo canal y resaltó que espera le vaya muy bien.

''No voy a entrar en la canallada de desear el fracaso de Win +. No creo que pase y no estoy hecho de ese material. Allí hay seres humanos trabajadores como tú y como yo, con familia, sueños, ilusiones, esfuerzos, sacrificios, con amor por su oficio y empresa'', dijo inicialmente el periodista.

1... No voy a entrar en la canallada de desear el fracaso de Win +. No creo que pase y no estoy hecho de ese material. Allí hay seres humanos trabajadores como tú y como yo, con familia, sueños, ilusiones, esfuerzos, sacrificios, con amor por su oficio y empresa... — JorgeAndresBermudezH (@jorgebermudezh) January 20, 2020

Su mensaje continuó diciendo: ''Seres humanos que esperan una oportunidad y tienen legítimas aspiraciones, como tú y como yo. Éxitos, buen viento y buena mar y genial que se abran oportunidades en los medios de comunicación en Colombia'', concluyó Jorge.

... Seres humanos que esperan una oportunidad y tienen legítimas aspiraciones, como tú y como yo. Éxitos, buen viento y buena mar y genial que se abran oportunidades en los medios de comunicación en Colombia. ������ — JorgeAndresBermudezH (@jorgebermudezh) January 20, 2020

Tras el mensaje, las críticas empezaron a llover y hasta algunos de sus seguidores aseguraron que estaba pidiendo 'cacao' para que lo volvieran a recibir en el canal, a lo que Bermúdez respondió.

''No estoy buscando laburo porque sé que van a empezar a decir que estoy haciendo lobby. No. Hoy por hoy tengo un proyecto profesional-personal que me ha impuesto un reto enorme y duro, quizá el más duro y grande de mi vida'', comentó el ‘Patrón’.

Ah, y no estoy buscando laburo porque sé que van a empezar a decir que estoy haciendo lobby. No. Hoy por hoy tengo un proyecto profesional-personal que me ha impuesto un reto enorme y duro, quizá el más duro y grande de mi vida... — JorgeAndresBermudezH (@jorgebermudezh) January 20, 2020

Lee También