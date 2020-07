"Cerrá el cul...": futbolista peruano tuvo picante discusión con Martín Liberman

Todos saben que Martín Liberman es un personaje polémico en los medios argentinos. Uno de los temas con los que más discusiones genera es con la Selección de su país y con el rendimiento de Lionel Messi.

Justamente a eso se refirió este jueves el Colorado. Y es que una página, justo el día que Argenitna celebra su independencia, recordó que hace 6 años, Mascherano le decía a Romero: "Hoy te convertís en heroe".

Hoy hace 6 años, Mascherano le dijo a Romero una frase que quedó en la historia de los Mundiales: "Hoy te comés el mundo. Hoy, hoy, te convertís en héroe". El Chiquito salió extramotivado a la tanda de penales ante Holanda y guió a Argentina a la FINAL del mundo. MOMENTAZO. pic.twitter.com/v7sAeegGlI — Invictos (@InvictosSomos) July 9, 2020

Liberman, entonces, se puso en tono burlón y se hizo una pregunta con emoji de por medio. "¿Los atajó (los penales) por que Mascherano le dijo eso?", cuestionó el periodista a Invictos, la página que había recordado aquel momento.

Entonces, Mateo Figueroa Bello, jugador peruano ex-Universidad San Martín, le respondió con tono argentino: "Colorado cerrá el culo y dejá de hablar boludeces! Nadie dijo que ese fue el motivo, sólo relataron lo que pasó. Pero claro, si Cristiano hubiese sido el que decía la frase, seguro salías a bajarle el pantalón...".

Colorado cerrá el culo y dejá de hablar boludeces! Nadie dijo que ese fue el motivo, sólo relataron lo que pasó. Pero claro, si Cristiano hubiese sido el que decía la frase, seguro salías a bajarle el pantalón... https://t.co/MfHPpRCM6k — Mateo Figueroa Bello (@MateoFigueroaBe) July 9, 2020

El periodista, al leer esto, no se aguantó y menos cuando vio que era futbolista profesional. "Seguro que un club serio como el que te tiene contratado en Peru, no sabe q sos un guarango insolente q falta el respeto en redes sociales. Ahora lo van a saber ya que como profesional insultando, dejas mucho que desear".

Figuero Bello, entonces, le dejó claro que ya no jugaba con los Santos: "Solo aclarar que no pertenezco a ninguna institución". Así, fue el cruce entre Liberman y Figueroa Bello, un joven jugador que aún no figura mucho ¡Picante momento!

Solo aclarar que no pertenezco a ninguna institución. https://t.co/wSQaJFZPcf — Mateo Figueroa Bello (@MateoFigueroaBe) July 9, 2020

