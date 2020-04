Diego Peretti: "Hoy si un bostero te dice 'ustedes son gallinas', queda un silencio..."

De los mejores actores del país. Diego Peretti se ganó el cielo con muchísimos trabajos en la ficción. Pero, sin dudas, el que más nos gusta a nosotros es el de Maximo Cozzetti en Los Simuladores. Hoy, el Diario Olé publicó una entrevista que le realizó al actor donde habló de su amor por River.

Primero, lejos de entrar en la chicana y hablando con una altura que pocos tienen, se refirió al momento que está viviendo el Xeneize: "Boca quedó extremadamente dulce y bailando sobre laureles después de las Libertadores, de los ciclos de Bianchi y de Basile. Por ahí le cuesta encontrar el rumbo porque en el fútbol, como en cualquier deporte, después de muchos éxitos se necesita un gran baño de humildad. Estar abajo. El golpe de Madrid, si lo saben procesar, va a ser movilizante. Esperemos que cuando se despierten estemos a la altura".

Cuando le preguntaron si creía que En La Ribera todavía dolía la final en Madrid, tiró: "¿Cómo no va a estar golpeado? El torneo que ganaron creo que ayuda en parte a cicatrizar esa herida, que va a estar siempre como la nuestra del descenso. Pero, a ver: en un taxi, en un camarín, en una farmacia o en un colectivo, cualquier hincha de Boca a River le decía “gallina”. Eso se terminó. Queda el bostero y gallina como un apodo, como un alias, pero no como algo que titula, que caracteriza la actualidad. Hoy si un bostero te dice “ustedes son gallinas”, queda un silencio…. Es un argumento que cae en un vacío".

Además, ya volviendo el tiempo atrás, Peretti recordó cuando fue al estadio de River en el duelo de vuelta ante Boca en la Copa Sudamericana de 2014, el primer título de Marcelo Gallardo: "Uno de los recuerdos más grandes que tengo fue el haber ido al Monumental en la semifinal de la Sudamericana 2014, el día que Barovero le sacó el penal a Gigliotti, el del gol de Pisculichi… Fui invitado al palco de honor, en donde estaban entre otros Amadeo Carrizo, al que le vi extender esas manos, y me impresionó… Aquella noche el estadio estaba como nunca. Y creo que ese día, en la época de Gallardo, se provocó un giro. No sólo contra Boca, sino en general. River comenzó a tener una estirpe copera que hasta ese momento no había tenido, a pesar de que ya había ganado dos Libertadores. La estirpe tiene que ver con un equipo que es más sólido a nivel internacional, y eso lo hace histórico. Gallardo lo colocó ahí. Eso lo que yo más agradezco haber vivido. Porque era la única asignatura pendiente de River".

"Cualquiera le tiene temor a la muerte. Pero hay que vivir el presente. No sirve de nada saber que esto se terminará. No te quepa ninguna duda de que alguna vez se acabará todo esto, y que después va a ser difícil encontrar a un conductor y a un equipo represente tanto a la gente como éste. Pero mientras esto dure, hay que pasarla bien", cerró refiriéndose a cuando se termine el ciclo del Muñeco.

¡Qué crack!

