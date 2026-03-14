¡Última hora! Grande de LigaPro va por el fichaje de Adonis Preciado

Barcelona SC ya se clasificó a jugar la Copa Libertadores y es por eso que el club mejora considerablemente sus finanzas. De ahí que, en las últimas horas vienen sonando varios fichajes importantes para el club, y ahora se suma un extremo. El ‘Ídolo’ va por una figura que viene destacando en el extranjero.

De acuerdo a diferentes informes en Ecuador, Barcelona SC está negociando por el fichaje de Adonis Preciado. El extremo tricolor interesa al club para un posible regreso y también el jugador siempre ha mostrado interés en la posibilidad de volver a vestir los colores del equipo ecuatoriano.

El fichaje de Adonis Preciado supondría una “solución” para el problema de extremos que viene mostrando Barcelona SC y también un jugador que esté constantemente en cancha, ante las múltiples lesiones de Joao Rojas, que nuevamente vuelve a estar fuera. Preciado ahora está jugando en Xolos de Tijuana en México.

Adonis Preciado fue uno de los jugadores que más pudo destacar en Barcelona SC, pero también uno de los más criticados en los últimos tiempos. El futbolista también venía interesando a diferentes equipos como Liga de Quito o Emelec, pero el ‘Ídolo’ tendría más chances de llevárselo.

Adonis Preciado cerca de llegar de vuelta a Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

En las próximas horas, Barcelona SC tendrá que apurar su contratación, puesto que, el mercado de fichajes en Ecuador cierra el 17 de marzo. De ahí que, varios clubes vienen apurando sus negociaciones. Se estaría trabajando en un préstamo o una compra a precio bajo de Adonis, puesto que, tiene contrato vigente con Xolos.

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En la temporada anterior entre Queretaro y Xolos (estuvo a préstamo), el extremo apenas completó un total de 18 partidos, entre todas las competencias. Marcó 4 goles y tan solo dio 1 asistencia. Su contrato con Xolos caducaría a finales de este primer semestre, por lo cual, podría darse su salida.

El valor de mercado de Adonis Preciado

Actualmente, Adonis Preciado tiene un valor de mercado de 1.5 millones. De ahí que, los amarillos quieran aprovechar la oportunidad para comprarlo ahora, porque su operación implicaría un importante gasto en condiciones normales.

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En síntesis: