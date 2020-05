El reclamo de otro exjugador de River para Ramón Díaz: "Me sacaba sin explicación"

Ramón Ángel Díaz es, sin lugar a dudas, uno de los entrenadores más importantes de toda la historia del Club Atlético River Plate. Ganó una enorme cantidad de torneos domésticos más conquistas realmente recordadas como la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, el director técnico nacido en la provincia de La Rioja recibe palabras no del todo positivas de algunos futbolistas que supo dirigir en la entidad del barrio porteño de Núñez.

En esta ocasión, quien se pronunció durante su estadía en el equipo Millonario bajo la tutela táctica de Ramón Díaz fue Leonel Gancedo, exmediocampista que desembarcó en River en el año 1996 y que se mantuvo hasta el 2000, formando parte de la obtención de cinco campeonatos locales y de los mencionados títulos internacionales. El reclamo de Gancedo pasó, principalmente, por las decisiones del entrenador de ponerlo y sacarlo sin demasiadas razones aparentes.

Leonel Gancedo durante su etapa en River. (Foto: Getty)

"Un día me crucé con Ramón Díaz y le planteé adelante de todo el grupo por qué me ponía y me sacaba todo el tiempo sin demasiada explicación. Jugaba dos partidos bien y ganábamos, pero después, al tercero, me sacaba y por ahí perdíamos. No lo podía entender", comenzó exteriorizando el hombre que también defendió los colores de Argentinos Juniors, Osasuna, Murcia, Huracán de Tres Arroyos, América de Cali, River Plate Puerto Rico, Deportivo Morón y FC Encamp en declaraciones brindadas a La Página Millonaria.

Leonel Gancedo habló en exclusiva con "La Página Millonaria", y recordó sus momentos más importantes durante su etapa en River.



May 17, 2020

De todas maneras, posteriormente, el panorama mejoró considerablemente para el ahora exmediocampista de 49 años de edad y se encargó de narrarlo con lugo de detalles: "Todos los futbolistas necesitamos tiempo y continuidad para desenvolvernos mejor, la rotación no suma porque el jugador quiere jugar siempre y así no disfruta. Después, los últimos dos años, me puso todos los partidos y era uno de los referentes, por eso encontré mi mejor nivel en todos los aspectos del juego".

Por último, Gancedo se refirió a la final de la Copa Intercontinental perdida ante Juventus en 1996: "Siempre se dice que los títulos se ganan en el campo pero cuando lo hacés de buena manera. Creo que hasta salió en un estudio que los jugadores de Juventus no estaban bien, con algunas cosas que no hicieron bien. Y si se descubrió eso deberían haberle dado el título a River. Se les veían los ojos desencajados y es terrible ver cómo corrían por todos lados. Eran aviones".

