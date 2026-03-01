Es tendencia:
Copa del Rey: Lamine Yamal confía en que el Barcelona le dará vuelta la serie al Atlético de Madrid

El joven delantero culé advierte que el martes puede ser una noche "mágica" en el Camp Nou.

Por Germán Carrara

Lamine Yamal confía en que el Barcelona pueda darle vuelta el resultado de la Semifinal de la Copa del Rey al Atlético de Madrid.

El FC Barcelona tendrá la difícil tarea de revertir el resultado que sufrió en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El pasado 12 de febrero, en el Estadio Metropolitano, el conjunto que comanda Diego Simeone pasó por arriba al de Hansi Flick y se quedó con el primer cruce de la serie con un contundente 4 a 0, gracias a los tantos marcados por Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Alvarez.

Con lo cual, en el choque de vuelta de este martes 3 de marzo en el Camp Nou, el Barça tiene que, por lo menos, conseguir una ventaja de cuatro tantos en el tiempo regular, para, de esa manera, estirar la definición al alargue de dos tiempos de 15 minutos (en ese caso, si persiste la paridad, procederán a la tanda de lanzamientos desde el punto del penal).

Y si bien está claro que no será una misión sencilla, si hay un equipo que puede recuperarse de una goleada, ese es el FC Barcelona, que tiene un potencial ofensivo como pocos en el mundo. De ahí que Lamine Yamal se haya mostrado optimista en sus redes sociales luego de marcar tres goles en la victoria ante el Villarreal por 4 a 1. “Nos vemos el martes en el Camp Nou, puede ser una noche mágica”, escribió en su cuenta de Instagram.

En esa misma dirección, Dani Olmo, en conversación con diferentes medios en zona mixta, añadió: “Estamos motivados, sabemos que podemos hacerlo, esperamos un gran ambiente en el Camp Nou. Lo hemos visto en el pasado, podemos lograr remontadas en casa. El equipo hizo un gran partido ante el Villarreal, queríamos llegar en buenas condiciones al martes”.

Además, Alejandro Balde y Pau Cubarsí se sumaron a la ola optimista que busca sortear el obstáculo del Atlético de Madrid hacia la Final de la Copa del Rey. “Siempre es posible. Si ellos han marcado cuatro goles en la ida, nosotros también podemos hacerlo en la vuelta. Será difícil, pero lo daremos todo”, comentó el lateral izquierdo, en tanto que el defensa central agregó: “Haremos lo mejor que sepamos, es posible remontar, pero no será fácil”.

Barcelona y Atlético de Madrid pelean por un lugar en la Final de la Copa del Rey

Este martes 3 de marzo desde las 21:00 horas CET, el Barcelona y el Atlético de Madrid definen una de las semifinales de la Copa del Rey. El que se quede con el pase a la Final se enfrentará a Real Sociedad (1) o al Athletic Club de Bilbao (juegan el miércoles 4 en Anoeta) el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Publicidad
En síntesis

  • Lamine Yamal marcó tres goles ante Villarreal antes de la vuelta contra el Atlético.
  • El Barcelona debe remontar un 4-0 este martes 3 de marzo en el Camp Nou.
  • Los goles de la ida fueron de Griezmann, Lookman, Álvarez y García en contra.
Germán Carrara
