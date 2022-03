Cuando Jonatan Critaldo llegó a Bolivia por primera vez, lo anunciaron con bombos y platillos, Always Ready iba a ser su destino, pero tras no llegar a un acuerdo por algunos detalles en su contrato, su estadía duró solo 24 horas.

Al partir de La Paz, Churry Cristaldo contó a Sport Bolivia que no descartaba volver al país, pero a otro club. Y lo hizo, dos semanas después de su corta aventura en Always Ready, volvió al país altiplánico para firmar con el último campeón: Independiente Petrolero de la capital del estado será su casa en la Libertadores.

El jugador argentino no podrá jugar el torneo local, Independiente tiene el cupo de extanjeros cubierto, pero será habilitado para jugar la Copa Libertadores. "A la falta de gol que hemos tenido en el equipo, nos hemos reunido con el técnico y la presidenta y hemos visto la necesidad de contratar un delantero", explicó Manuel Gras, presidente de la comisión técnica del equipo albirrojo.

Cristaldo tiene que pelear el puesto con Erick Correa, Robin Ramírez, Rodrigo Vargas, Leonel Buter, Alejandro Medina, Matías Romero y Harold Reina, todos los delanteros que tiene el club en el torneo boliviano.

Churry en su primera entrevista en Bolivia, le dijo a Deporte Total que encontró un gran lugar: "El grupo, la dirigencia todos me trataron muy bien desde que llegué, creo que fue lo mejor, porque uno no puede estar en lugares donde no tienen palabra y aquí todo ha funcionado muy bien".

Independiente quedó en el Grupo A con Palmeiras, Emelec y Deportivo Táchira, debutará el 6 de abril en la Copa, lo hará en su casa, en Sucre, ante el equipo de Ecuador.