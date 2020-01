Llegó el primero de Boca: Pol Fernández ya está en Argentina

La nueva comisión directiva de Boca, que preside Jorga Amor Ameal y que tiene a Juan Román Riquelme abocado de lleno al proyecto futbolístico, tardó en estrenarse con un refuerzo.

Lo hizo dejando de lado los nombres rutilantes que sonaron como rumores en el mercado de fichajes, pero apostando al talento de un futbolista al que Román conoce muy bien y que sedujo también a Russo.

Este martes por la mañana, Pol Fernández aterrizó en Argentina, procedente de México, para realizarse los exámenes médicos de rutina y, si todo sale bien, firmar el contrato que lo vinculará al Xeneize a préstamo por un año.

Antes de dejar tierras aztecas, el mediocampista no oculto su decepción por lo hecho en Cruz Azul: "No encontré la continuidad que quería, cuando me empecé a sentir bien tuve una lesión que me dejó mes y medio fuera de las canchas. Tuve minutos, no los que quería. Irme es una decisión familiar", señaló.

Y sobre sus expectativas de regreso a la Argentina, añadió: "Me toca volver a mi país. Espero ir a Argentina, jugar bien y estar a la altura de un club como es Boca Juniors".

Será el tercer ciclo de Pol Fernández con la camiseta del Xeneize: debutó en 2012 y al año siguiente se fue cedido a Rosario Central. Volvió en 2014 y de allí pasó por Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Racing y Cruz Azul.

