A horas del Real Madrid vs. Manchester City, así va el historial entre Haaland y Mbappé

Erling Haaland vs. Kylian Mbappé será el plato fuerte de esta semana en la Champions League. Un Real Madrid devastado en cuanto a resultados se refiere recibirá al mejor Manchester City en meses de Pep Guardiola en el estadio Santiago Bernabéu. Así va la rivalidad entre los dos futbolistas que para muchos tiene la obligación de tomar la batuta de lo que vivimos durante tantos años entre Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo. Queda el plato fuerte de finales de temporada.

Esta historia empieza el 18 de febrero del 2020. Borussia Dortmund vencía 2-1 al PSG en los octavos de una Champions donde Haaland empezaba a ser noticia. Doblete del noruego en una fecha donde Neymar marcó para los goles y donde unas semanas más tarde, Mbappé tendría revancha. Los tantos de Ney y Juan Bernat servían para eliminar al Androide en una jornada donde Kylian ingresaba en la segunda parte. Aquella burla del club francés festejando el triunfo como solía hacerlo el noruego, más que tendencia por esas fechas.

Tuvieron que pasar casi cinco años para que ambos volviesen a coincidir en un césped. Fue por la ida de dieciseisavos de la pasada Copa de Europa. Real Madrid ganaba 3-2 en el Etihad en una jornada donde Haaland marcó doblete y donde Mbappé descontaría antes de los tantos de Brahim como Bellingham. La vuelta de aquella eliminatoria, con triplete del crack de los blancos, no tuvo la presencia de Erling por lesión.

“¿Competir con Harry Kane por la Bota de Oro? No olvidemos también a Mbappé”, así hablaba Haaland de quién será su próximo oponente en la Champions. Hablamos de los dos delanteros más letales de las últimas campañas en cuanto al fútbol europeo se refieren mayoritariamente después de la salida rumbo a nuevos destinos de figuras como Messi o Cristiano Ronaldo. Estamos ante la posibilidad de que el noruego tenga su primera gran victoria de peso frente a Kylian.

Se viene el cuarto choque entre Haaland y Mbappé: GETTY

A todo esto no olvidemos que falta el choque en Boston durante el Mundial. Será en ese Francia vs. Noruega donde salvó giro de 180 grados, Mbappé y Haaland tendrán el próximo episodio de una rivalidad que para muchos se juega tanto dentro como fuera del césped. Habla de dos de los delanteros más importantes de todo el panorama europeo y de dos figuras que ya luchan por galardones como el Balón de Oro. El miércoles en el Bernabéu habrá movimientos.

¿Se va Xabi Alonso si pierde con Haaland?

El entrenador del Real Madrid apenas ha ganado dos de los últimos 7 partidos y apenas ostenta un total de 6 de las últimas 15 unidades en juegos en cuanto a LaLiga. Fue consultado en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu sobre su futuro tras la derrota frente al Celta de Vigo. Dejó palabras de peso y un sentir general que veremos como evoluciona.

“¿Se puede sacar esto adelante? Todos unidos, sabiendo que es fútbol, se puede revertir la situación. Todavía queda mucha temporada y un partido malo en casa se puede tener. No es lo deseado, pero hay que mirar hacia delante. La autocrítica y exigencia de este club sabemos cuál es. Sabemos que las derrotas duelen muchísimo”, algunas de las reflexiones del vasco tras sus semanas más duras en el coliseo blanco. Se espera un huracán en caso de derrota.

