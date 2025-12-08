Tras ganar la MLS, Inter Miami de Messi ya tiene atado al reemplazante de Jordi Alba en Europa

Inter Miami es el nuevo campeón de la MLS y disfruta como nunca, pero no hay tiempo que perder en la planifican de la siguiente campaña. Se irán nombres de peso como Sergio Busquets y Jordi Alba, por lo que se liberan plazas de Designated Player e igualmente casi 6 millones de dólares en sueldos a invertir. El reemplazo del lateral izquierdo es un secreto a voces.

En Europa todos dan por hecho que Sergio Reguilón toma el rol de Jordi Alba. El lateral izquierdo español que pasase por clubes como Real Madrid, Manchester United o Tottenham se encuentra en este momento a la espera de que termine el año 2025 para unirse a un equipo en Miami donde hasta voces como Fabrizio Romano lo dan como fichaje asegurado. En sus tiempos en la Casa Blanca del fútbol fue rival de Lionel Andrés Messi y tras diferentes pasos por tanto el fútbol ibérico como inglés que no han terminado de confirmar una carrera que parecía absolutamente exitosa ya por el año 2018, busca nuevos desafíos.

Se trata de un canterano del Real Madrid que irrumpió después de la salida de Zinedine Zidane en tiempos de Santiago Solari. Incluso en algunos partidos frente a Barcelona el argentino apostó por su titularidad en lugar de Marcelo. Además de los clubes mencionados, se le ha podido ver rendir por entidades de la talla de Sevilla y Brentford antes de quedar libre en cuanto a contratos se refiere con apenas 28 años. En Miami ya se le espera.

Seguramente sea el primer fichaje que ya tiene absolutamente parado David Beckham para el equipo campeón de la MLS. Tras ello, llegarán dos interrogantes de peso por responder y estos pasan por saber quién será el reemplazante de Sergio Busquets y el potencial heredero de Luis Suárez en cuanto al 9 titular se refiere. Queda tiempo por delante para solucionar dichas preguntas y que hacen absolutamente vitales de cara a una temporada que en el año 2026 incluirá para el equipo de La Florida encuentros de tanto el panorama nacional como por supuesto el hecho de intentar buscar su primer título internacional a gran escala con la Concachampions.

Reguilón, próximo compañero de Messi en Miami: GETTY

Hasta el mes de febrero Messi entrará en espacio de descanso que veremos si abre la puerta o no una cesión al viejo continente. Ha sido uno de los grandes temas de conversación alrededor de su futuro y preparación para la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Mientras se soluciona dicho interrogante, todo hace pensar que Jordi Alba es el primero en tener reemplazó en el equipo de Javier Mascherano pensando en el año 2026.

Messi, emocionado en la despedida de Alba y Busquets

Busquets y el lateral izquierdo dicen adiós a la actividad. La final ante Vancouver sirve para despedir dos carreras más que cercanas a las de Messi y donde sin dudas se van dos ganadores en todos los sentidos. La Pulga, feliz de verlos abandonar el profesionalismo por todo lo alto: “Por lo que fueron como jugadores, ambos entre los más grandes de la historia, cada uno en su posición, con las carreras que tuvieron y los títulos que ganaron, es maravilloso que puedan retirarse con este título de la MLS. Creo que todavía no son totalmente conscientes de lo que están viviendo, de lo que significa retirarse”.

“Hoy se termina algo muy hermoso para ellos, algo a lo que dedicaron toda su vida. Ahora empieza otra vida para ellos. Les deseo lo mejor, porque son dos amigos a los que quiero mucho. Estoy feliz de que puedan irse con este título”, reflexiones de Lionel Andrés sobre sus dos grandes escuderos en Miami junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Se espera que Sergio Reguilón tome la batuta de Alba en cuanto al lateral izquierdo se refiere.

