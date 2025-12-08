Luis Díaz se enfrentará en la Copa de Alemania con el equipo más odiado de la Bundesliga

Quedó sorteada la fase de cuartos de final de la Copa de Alemania. Bayern Múnich enfrentará al RB Leipzig el próximo 3 de febrero. Esta es la curiosa historia de una entidad odiada en toda la Bundesliga. Será el siguiente paso para Luis Díaz en la búsqueda de un certamen que los bávaros no levantan desde el año 2020. Se les llama popularmente: “Club de plástico”.

Hay que devolvernos hasta el 2009 para entender todo. La compañía Red Bull buscaba meterse en la Bundesliga tras conseguir esto en terrenos como USA o Austria. Fue mucho antes de hacerlo en Brasil con Bragantino. El objetivo era claro: construir algo distinto al resto. Fueron rechazados por todos los clubes del fútbol profesional y pusieron el foco en la última división. Es ahí donde aparece Spiel-und Sportverein Markranstädt, una entidad sin demasiada historia y que por apenas 350.000 euros pasó a manos de la empresa. Nacía RasenBallsport Leipzig.

¿Pero por qué se da ese rechazo de la Bundesliga y sus aficiones? En Alemania entendieron el ascenso del Leipzig desde quinta división hasta primera en solo siete años como una amenaza. Red Bull no promueve el famoso 50+1 donde ningún propietario de un club en Alemania puede tener más poder de decisión que los socios. RasenBallsport Leipzig es una SAD a gran escala y si bien la cosa ha ido mutando, tiene sus inicios en una compañía interesada en el negocio y no en el valor del deporte para la sociedad.

A esto se le suma como el ascenso del club hasta incluso las semifinales de la Champions del 2020 no puede entenderse sin una agresiva captación de talento juvenil. Los clubes de Alemania han denunciado en varias ocasiones como RB Leipzig ha seducido a sus juveniles con dinero y promesas de oro que no encajan en la sociedad alemana. Potencias en esta parcela como Borussia Dortmund, Hoffenheim o Mainz han sido los más afectados en este sentido. En el plano internacional tampoco se han detenido. Ya han salido de sus prácticas de mercado nombres para la élite como Josko Gvardiol, Benjamín Sesko, Dani Olmo o Xavi Simmons.

Leizpig, considerado el club más odiado de Alemania, será el próximo rival de Luis Díaz en Copa: GETTY

“Nosotros somos un proyecto más allá de la marca que tenemos detrás. Entendemos que el futuro siempre pasa por estar un paso adelantado a nuestros competidores en el mercado”, confesaba a Bolavip el asesor del grupo Red Bull Mario Gómez un par de años atrás. Es el mejor ejemplo para entender un modelo rompedor y que poco o nada tiene que ver con la ideología que se tiene alrededor del fútbol en Alemania. Hasta la fecha, el club suma un total de dos Copas de Alemania y una Supercopa de Alemania ganada al Bayern en el 2023. Era el debut de Harry Kane y un triplete de Dani Olmo amargó todo.

La Bundesliga, sin reacción

Que RasenBallsport Leipzig haya llegado desde la quinta división es un problema para los reclamos hechos sobre su existencia. Arribar al profesionalismo desde categorías amateur impide sanciones a su modelo, a su forma de existir y al hecho de que no cuenta con una propiedad en manos de los socios. Para la Bundesliga es una competencia para Bayern, así como una mancha a un modelo general que tiene cada vez más éxito en lo económico y a nivel general de la liga.

A todo esto se le suma en clave Luis Díaz, como Red Bull se ha quedado con los servicios de Jürgen Klopp como Director Global del grupo de clubes. El ex DT del colombiano en Liverpool, en propias palabras de la empresa, cumple un rol vital en la expansión general de la metodología de las entidades que tienen en Alemania, Austria, Estados Unidos o Brasil: “El no participará en las operaciones diarias de los clubes, sino que se centrará en apoyar a los directores deportivos para promover la filosofía de Red Bull. También aprovechará su amplia red de contactos para ayudar a buscar talentos destacados y contribuir a la formación y el desarrollo de los entrenadores”.

