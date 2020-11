Vignolo arrancó F90 rendido a los pies de Gallardo: "Se enciende en los premios grandes"

Es el grande día. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2020 y Marcelo Gallardo lo sabe más que nadie.

El River del Muñeco ya está en Brasil con la cabeza puesta en traerse un buen resultado del duelo de ida ante Athletico Paranaense, un rival que supo enfrentar en el último tiempo.

Fue Sebastián Vignolo quien abrió F90 por la pantalla de ESPN con una editorial que cualquier fanáttico del Millonario debería escuchar antes del partido.

"No soy fanático del Turf, pero iba cada tanto a verlo. Y no me olvido más, un señor típico de hipódromo, con boina, pelo entre canas, un bigote quemado por el faso, el diario bajo el brazo, y de hablar alto. Yo estaba ahí parado, y le pregunto a quién hay que ponerle. Y él me miró, como diciendo que era nuevo, y me dijo que era un gran premio. Los grandes premios los gana Falero, me dijo. El tipo para estas carreras se prepara diferente. Y ganó él", comenzó relatando.

Luego, soltó la comparación: "Señores, Gallardo es Falero. Gallardo se prende, se enciende, en los grandes premios. Por ahí te pierde una carrerita, 100 metros, pero la carrera grande, el tipo se prepara como para meter el golpe. Ayer yo lo vi casi subido al caballo, era un Gallardo piola, desafiante, prolijo, chispeante. Cuando le hablaron de octavos de final, empezó a tirar credenciales, puso todas sobre la mesa".

Y cerró: "Es cierto, que a Gallardo esta vez le aparece un gran competidor, que deberá certificarlo, y es Boca. No hay ninguna duda. Si no rueda, le van a tener que ganar. Es la única chance que tiene de bajarlo. Pero ayer ya vi a un Gallardo que se preparó para la ocasión. No es el del campeonato, que dirige en pantuflas, sin ganas, con el pelo desacomodado".

