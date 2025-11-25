Millonarios le responde a James Rodríguez por pedir 7 millones de dólares para volver al fútbol colombiano

Aquello que parecía ser un rumor con mucho humo, terminó por confirmarse. Millonarios sí contactó a James Rodríguez para concretar su regreso al fútbol de Colombia y ya se conoció cuál fue la respuesta del equipo ‘Embajador’ por los 7 millones de dólares que pidió el volante.

Todo empezó con la información que el periodista Melquisedec Torres, del ‘Canal 1‘, publicó en X sobre lo cerca que estaba de cerrarse el negocio para que se diera la llegada de James a Millonarios. Luego, Julián Capera, de ESPN, le puso paños muy fríos.

Mientras que Capera sostuvo que la idea de James Rodríguez es priorizar las propuestas del exterior (México y Estados Unidos) a pesar de que un patrocinador (Andina) impulso a Millonarios a que hiciera cuentas, Torres agregó que el pedido del ’10’ habría sido “US$7 millones por un año, de los cuales 5 por salarios y 2 por otros conceptos“. ¿Y qué piensa ‘Millos’ de todo esto?

La respuesta de Millonarios a James por pedir US$7 millones para volver al FPC

Millonarios preguntó por condiciones para firmar a James Rodríguez. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

Ante la narrativa instalada que James estaría pidiendo $7 millones de dólares al año para volver al fútbol colombiano, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dejó claro por qué la respuesta fue un no contundente. “Sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no avanzaron muy productivamente. James es un jugador extraordinario, es como cuando Millonarios quería a Falcao lo buscamos hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia que está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes, todavía que explorar, y seguiremos teniéndolo siempre en el radar“, afirmó Camacho.

ver también Este sería el primer refuerzo de Millonarios con el nuevo director deportivo: “Lo traigo ya”

Luego de descartar a James, el presidente de Millonarios confirmó el interés por 3 jugadores

En la misma conferencia de prensa en la que descartó la llegada de James Rodríguez, el presidente de Millonarios afirmó que han tenido contactos para firmar a los volantes Mateo García, Didier Moreno y Ronaldo Pájaro, porque les parecen “interesantes” para reforzar el equipo de cara a la Liga Colombiana I-2026.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos millones de dólares estaba pidiendo James Rodríguez para volver al fútbol colombiano? ¿Cuántos millones de dólares estaba pidiendo James Rodríguez para volver al fútbol colombiano? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen