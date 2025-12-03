Es tendencia:
Christian Mosquera

La viral respuesta de Christian Mosquera cuando le preguntaron por Colombia y España

Christian Mosquera sigue sin definir en qué selección jugar y dio una viral respuesta cuando le preguntaron por Colombia y España.

Por Gustavo Dávila

A Christian Mosquera le preguntaron por Colombia y dio viral respuesta Foto: Getty

Si hay algo que tiene a los hinchas de la Selección Colombia con expectativa es la decisión de Christian Mosquera de cara a su carrera en la selección mayor. Al defensor le preguntaron directo por España o Colombia y dio viral respuesta.

En conversaciones con DAZN, le consultaron si le gustaría España o Colombia, a lo que sorpresivamente, el jugador del Arsenal evadió la pregunta. El central de 21 años no contestó directamente por qué combinado se inclinaría.

“Es la pregunta que me hacen siempre (si Colombia o España) yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas (ser convocado”, dijo Mosquera.

El central, que ya ha jugado en las inferiores de España, sabe que una inclinación pública podría cerrarle la puerta a otra opción. El jugador tiene chances reales de ser convocado por ambas.

Néstor Lorenzo y la FCF en más de una ocasión han mostrado su intención de convocarlo a la mayor pensando en el Mundial 2026. En España por lo pronto tendría menos espacio.

Los números de Cristhian Mosquera en esta temporada

En lo que va de temporada, Mosquera ha encontrado la oportunidad de sumar espacios en una de las mejores defensas del mundo. El jugador español/colombiano ha jugado ya más de 600 minutos en lo que va de temporada, en 14 partidos.

El salario que pide Daniel Muñoz para cambiar de club ¿exageró?

El salario que pide Daniel Muñoz para cambiar de club ¿exageró?

Christian Mosquera – Selección España

Los números de Mosquera con España

Mosquera tiene un largo recorrido con las formativas de España, y aunque no ha podido ganarse un lugar en la absoluta, el jugador sí pudo ser campeón olímpico en 2024. Representando a España se llevó la medalla de oro y formó parte de la historia de ese país.

En resumen

  • Christian Mosquera, defensor del Arsenal, evadió la pregunta sobre jugar por España o Colombia con DAZN.
  • El central de 21 años manifestó estar “muy tranquilo” y enfocado en su club para ser convocado.
  • El jugador tiene chances reales de ser convocado por ambas selecciones para el Mundial 2026.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
