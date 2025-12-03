Si hay algo que tiene a los hinchas de la Selección Colombia con expectativa es la decisión de Christian Mosquera de cara a su carrera en la selección mayor. Al defensor le preguntaron directo por España o Colombia y dio viral respuesta.

En conversaciones con DAZN, le consultaron si le gustaría España o Colombia, a lo que sorpresivamente, el jugador del Arsenal evadió la pregunta. El central de 21 años no contestó directamente por qué combinado se inclinaría.

“Es la pregunta que me hacen siempre (si Colombia o España) yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas (ser convocado”, dijo Mosquera.

El central, que ya ha jugado en las inferiores de España, sabe que una inclinación pública podría cerrarle la puerta a otra opción. El jugador tiene chances reales de ser convocado por ambas.

Néstor Lorenzo y la FCF en más de una ocasión han mostrado su intención de convocarlo a la mayor pensando en el Mundial 2026. En España por lo pronto tendría menos espacio.

Los números de Cristhian Mosquera en esta temporada

En lo que va de temporada, Mosquera ha encontrado la oportunidad de sumar espacios en una de las mejores defensas del mundo. El jugador español/colombiano ha jugado ya más de 600 minutos en lo que va de temporada, en 14 partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también El salario que pide Daniel Muñoz para cambiar de club ¿exageró?

Christian Mosquera – Selección España

Tweet placeholder

Los números de Mosquera con España

Mosquera tiene un largo recorrido con las formativas de España, y aunque no ha podido ganarse un lugar en la absoluta, el jugador sí pudo ser campeón olímpico en 2024. Representando a España se llevó la medalla de oro y formó parte de la historia de ese país.

Publicidad

Publicidad

En resumen