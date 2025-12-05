Los mejores memes del grupo de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya conoce su grupo para el Mundial 2026 y como era de esperarse, llegó la reacción de los hinchas. Los aficionados en redes sociales inundaron con memes sobre los grupos y rivales de Ecuador: Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Como era de esperarse, los hinchas recordaron el encuentro vs. Alemania en el Mundial 2006 y los memes enfocaron en eso. Otros, tomaron con pesimismo el grupo y jugaron con que ya estamos “eliminados”.

En Ecuador también se hizo presente burlas sobre el grupo de la selección de Argentina, formada por Austria, Jordania y Argelia, otra vez siendo un grupo fácil para los actuales campeones.

Houston, Philadelphia, Kansas City y New Jersey son las cuatro ciudades en las que Ecuador jugará sus partidos. El 14, 20 y 25 de junio se disputarán los encuentros.

El fixture recién se conocerá el sábado 6 de diciembre en otro programa especial, por lo que las 48 selecciones tendrán que esperar 24 horas para conocer sedes y orden de partidos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.