Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Los mejores memes del grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Los hinchas también reaccionaron al grupo que le tocó a la Selección de Ecuador y en redes viralizaron varios memes.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los mejores memes del grupo de Ecuador en el Mundial 2026 Foto: Getty
Los mejores memes del grupo de Ecuador en el Mundial 2026 Foto: Getty

La Selección de Ecuador ya conoce su grupo para el Mundial 2026 y como era de esperarse, llegó la reacción de los hinchas. Los aficionados en redes sociales inundaron con memes sobre los grupos y rivales de Ecuador: Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Como era de esperarse, los hinchas recordaron el encuentro vs. Alemania en el Mundial 2006 y los memes enfocaron en eso. Otros, tomaron con pesimismo el grupo y jugaron con que ya estamos “eliminados”.

En Ecuador también se hizo presente burlas sobre el grupo de la selección de Argentina, formada por Austria, Jordania y Argelia, otra vez siendo un grupo fácil para los actuales campeones.

Houston, Philadelphia, Kansas City y New Jersey son las cuatro ciudades en las que Ecuador jugará sus partidos. El 14, 20 y 25 de junio se disputarán los encuentros.

El fixture recién se conocerá el sábado 6 de diciembre en otro programa especial, por lo que las 48 selecciones tendrán que esperar 24 horas para conocer sedes y orden de partidos.

Publicidad
El posible rival de Ecuador en 16vos del Mundial 2026 si clasifica primero o segundo

ver también

El posible rival de Ecuador en 16vos del Mundial 2026 si clasifica primero o segundo

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador

¿Resignado? La reacción de Sebastián Beccacece por el grupo de Ecuador en el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

¿Resignado? La reacción de Sebastián Beccacece por el grupo de Ecuador en el Mundial 2026

La reacción de la prensa alemana luego de les tocara Ecuador en el grupo E del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

La reacción de la prensa alemana luego de les tocara Ecuador en el grupo E del Mundial 2026

Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026
Fútbol de Ecuador

Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo