Esto dijo el técnico de Cristiano Ronaldo después de su golazo de chilena: “Es el mismo que le hizo a Juventus”

Al-Nassr goleó por 4-1 al Al-Khaleej y manda el fútbol de Arabia Saudita con un total de 9 victorias en 9 partidos. Todo en una jornada marcada por un nuevo festival de fútbol ofensivo por parte de los dirigidos por Jorge Jesús e igualmente por un gol de Cristiano Ronaldo que recorre el planeta por todo lo alto. Esto dijo el entrenador portugués alrededor de una chilena que recuerda a uno de los mejores tantos en toda la historia sobre el césped del ex delantero de clubes como Manchester United o Real Madrid.

“Cristiano marcó hoy un golazo, el mismo tipo de gol que marcó con la Juventus… su aportación no cesa, dentro y fuera del campo…No hay ningún equipo en el mundo que sea invencible. Nos centramos en la liga y en Asia 2 al mismo tiempo… Pero nuestro objetivo es competir con fuerza y ​​fiereza”, analizaba Jorge Jesús alrededor de una chilena que recordó como nunca a aquel derechazo de Cristiano Ronaldo frente a Gianluigi Buffon en el mes de abril del año 2018. Más de 7 años después, se repitió un gesto que para muchos explica a la perfección el estado de forma del luso.

Todo esto en una jornada histórica para el equipo de Cristiano Ronaldo. Al-Nassr ya firmó el mejor arranque de su historia en cuanto a la primera división de Arabia Saudita se refiere con un total de 9 victorias en 9 partidos. Jesús pide calma e igualmente celebrar un momento que entiende que en algún momento se torcerá en cuanto a los resultados se refiere: “Intentaré romper este récord en el próximo partido…Felicito a nuestra numerosa afición; el ambiente en las gradas de hoy fue como una gran celebración. Espero que la afición del Al Nassr siga asistiendo a los partidos con esta energía y apoyo, como lo hizo hoy”.

Los de Riad mandan en un torneo donde esperan que Cristiano Ronaldo pueda cortar con su racha de 4 años sin trofeos colectivos en cuanto al fútbol de clubes se refiere. En lo que vamos de temporada el delantero suma un total ya de 11 goles en 12 partidos oficiales y un par de asistencias que le permitan seguir acercándose a su objetivo de rozar los 1000 goles como profesional. Las reacciones de su entrenador y compañeros alrededor de una chilena que genera todo tipo de elogios ahora mismo, muestran el impacto que el ex Real Madrid y Manchester United sigue teniendo incluso en el final de su carrera.

Ahora Al-Nassr se prepara para la Champions de Asía. Istikrol Dushanbe de Tayitiskan será el próximo rival para Cristiano Ronaldo y compañía. Intentarán terminar de certificar su clasificación a la siguiente fase del certamen y después de haber comenzado su zona con cuatro victorias en cuatro partidos. Desde que empezó el curso los dirigidos por Jorge Jesús suman un total de 13 victorias de manera consecutiva en cuanto a los dos principales retos se refiere. Únicamente Karim Benzema y Al-Ittihad han sido capaces de derrotarles o siquiera de quitarles puntos desde el pasado 24 de agosto.

¿A cuántos goles de los 1000 tantos quedó CR7?

Ya son 954 goles para CR7. Todo ello en cuanto a tantos oficiales se refiere en cuanto a un mundo de clubes y selección que ha gozado de la figura de CR7 desde su debut en el año 2002. En este momento al delantero portugués únicamente le faltan 46 gritos sagrados para llegar al millar de tantos en el fútbol de élite. Que todo llegue en una temporada de Copa Mundial de selecciones de la FIFA hace la ecuación más épica.

Antes de que termine el año 2025, Cristiano Ronaldo todavía tendrá un total de 5 partidos oficiales entre la Champions de Asia y la primera división de Arabia Saudita. Se espera que sobre todo ponga sus esfuerzos en el torneo local teniendo en cuenta que se trata del gran objetivo de esta temporada para los dirigidos por Jorge Jesús. CR7 sigue acercando a los 1000 goles mientras su chilena recorre el planeta como en aquel mes de marzo del año 2018.

Datos claves

