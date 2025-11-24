Pese al gol con más de 41 millones de reproducciones, Messi le dio una lección a Cristiano Ronaldo

Una vez más, los máximos exponentes de una era en el fútbol que está cerca de acabar fueron noticia. Cristiano Ronaldo hizo un gol que llegó a más de 41 millones de reproducciones, pero esto no impidió que el mismísimo Lionel Messi le diera una lección.

¡A los hechos! Al-Nassr tiene un inicio perfecto en la liga de Arabia Saudita y para llegar a nueve victorias consecutivas cerraron la goleada 4-1 a Al Khaleej con un gol de chilena de Cristiano que llegó a más de 41 millones de vistas en X.

Mientras que el golazo de Cristiano Ronaldo sumaba millones de reproducciones, Messi no se quedó atrás y con un gol y tres asistencias fue la gran figura de la victoria de Inter Miami 0-4 ante FC Cincinnati para clasificar a la final de la Conferencia Este de los MLS Playoffs 2025. Leo hizo tan bien las cosas que hasta le quedó tiempo para darle una lección a CR7.

La lección que Lionel Messi le dio a Cristiano Ronaldo

Messi y Cristiano Ronaldo anotaron golazos el mismo día. (Foto: Getty Images)

A pesar de la gran victoria de Al-Nassr, Cristiano decidió presumir su logro individual publicando el gol que hizo de chilena con el mensaje “la mejor captura (de pantalla) gana”. Aquí llegó la lección de Lionel Messi, quien lejos de destacar un logro individual como el gol que hizo de cabeza o el premio que ganó al ser el mejor jugar jugador del partido, prefirió el siguiente mensaje que resaltó lo colectivo: “¡¡¡Vamos!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más…”.

Reacciones de Cristiano y Messi a sus golazos. (Foto: X / @Cristiano e Instagram / @leomessi)

Publicidad

Publicidad

ver también Al borde del llanto: La confesión del DT de FC Cincinnati tras los tres pases gol de Messi

¿Quién tiene un salario más alto, Messi o Cristiano Ronaldo?

Según el portal especializado ‘Capology’, Cristiano Ronaldo tiene un salario en Al-Nassr de más de $231 millones de dólares al año. Esto quiere decir que CR7 gana US$210.6 millones más de lo que percibe Messi, ya que Leo tiene un salario anual en Inter Miami de $20.4 millones de dólares con compensación garantizada.

Encuesta¿Quién es un mejor líder para su equipo? ¿Quién es un mejor líder para su equipo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

Lionel Messi en Instagram prefirió destacar el “gran partido de todo el equipo” de Inter Miami.

en Instagram prefirió destacar el de Inter Miami. Cristiano Ronaldo publicó su gol de chilena con el mensaje “la mejor captura gana”, enfocándose en su logro individual .

publicó su gol de chilena con el mensaje “la mejor captura gana”, enfocándose en su . Messi no destacó su gol o premio, optando por un mensaje colectivo tras la victoria 0-4 ante FC Cincinnati.

Publicidad