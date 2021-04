Qué canal transmite Montevideo City Torque vs. Bahia por la Copa Sudamericana

���� Em vez do histórico estádio Centenário, palco da 1ª Copa do Mundo em 1930, que recebeu o jogo anterior do City na Sula, nossa estreia será no Parque Vieira (10 mil pessoas). O local pertence ao Wanderers, outra equipe de Montevidéu. Hoje fizemos uma visita técnica lá #BBMP pic.twitter.com/P9yXHzFsU9