La Selección Colombia ya sabe cuál será el camino que debe atravesar si quiere ser campeón del Mundo en 2026. El equipo ‘Cafetero’ cayó con uno de los favoritos al competir con Portugal, por lo cual, si se cumple la lógica en el torneo, le tocaría un camino muy complicado.

¿Cuál será el rival de Colombia en los 16vos?

Si se respeta la lógica que se espera en el Mundial 2026, la Selección de Colombia debería ser segunda en su grupo, por lo cual, en los 16avos se terminaría enfrentando a Croacia, que quedaría segunda en su grupo y se vendría un gran partido.

¿Qué camino tendría Colombia para ser campeón del Mundo?

Si supera los 16avos contra Croacia y todo sigue su curso normal, este sería el camino para Colombia:

8vos: Francia

Francia 4tos: Alemania

Alemania Semifinales: Bélgica o España

Bélgica o España Final: Argentina o Inglaterra

Grupos del Mundial 2026. (Foto; Bolavip)

¿Qué días jugará la Selección de Colombia y en qué estadios?

Se espera que la FIFA confirme oficialmente las sedes para los partidos de Colombia en la siguiente parte del sorteo el sábado 6 de diciembre de 2025. No obstante, de acuerdo al calendario oficial así quedaría el fixture de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

(17 de junio de 2026) Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (23 de junio de 2026)

vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (23 de junio de 2026) Colombia vs Portugal (27 de junio de 2026)

En síntesis:

El fixture de Colombia inicia contra Uzbekistán el 17 de junio de 2026 .

de inicia contra el . El segundo partido de Colombia será el 23 de junio de 2026 contra un rival por definir.

será el contra un rival por definir. Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio de 2026 contra Portugal.

