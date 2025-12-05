Emelec sufrió la salida de Christian Cueva luego de que el volante peruano buscara la terminación de su contrato con el club, y aunque esto fue una baja de uno de sus jugadores importantes, abrió posibilidades. Los azules habrían llegado a un acuerdo económico con dos figuras de LigaPro.

Según el periodista Andrés Caguana, Ángel Mena y Miller Bolaños tienen todo arreglado para ser nuevos jugadores de Emelec en el 2026. Los azules tienen así dos de los regresos más esperados del plantel.

El tercer jugador que querían de regreso es Fernando Gaibor, aunque su fichaje dependerá también de las negociaciones que puede tener con Alianza Lima de Perú.

Ambos jugadores cobrarían un poco más de lo que cobraba Christian Cueva individualmente, sin mencionar que ambos vienen destacando en Orense SC y Guayaquil City FC.

Además de los fichajes, Emelec tendrá varias salidas con jugadores que fueron criticados. El entrenador Guillermo Duró fue ratificado como el entrenador para el 2026.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Miller Bolaños – Ángel Mena Emelec 2015.

