En pleno sorteo del Mundial 2026: Luis Díaz recibió la mejor noticia de todas

Colombia conoció cuál será su grupo para jugar en el Mundial de 2026, pero en pleno sorteo, Luis Díaz también recibió una noticia que cambia toda su temporada en Europa. El jugador colombiano se había ido expulsado en la Champions League y ahora la UEFA confirmó un cambio importante.

El Bayern Múnich había pedido que bajen la sanción a Luis Díaz, ya que el jugador colombiano estaba pagando un castigo de 3 fechas. Ya había “pagado” 1 cuando su equipo enfrentó a Arsenal hace poco. No obstante, UEFA tomó una decisión que lo alegró.

En medio del sorteo del Mundial 2026 se pudo conocer que Luis Díaz recibió una novedad con su castigo. Resultado que el jugador ya no tendrá que pagar 2 fechas más de suspensión, sino que solo estará fuera de las canchas por un partido más.

Con la notificación de que el castigo bajó de 3 a 2 fechas, Luis Díaz volverá antes de tiempo para la Champions League y justamente será para enfrentar a Union Saint Gilloise, ya en 2026. El colombiano se pierde el próximo partido de la Champions ante Sporting de Lisboa.

Luis Díaz lesionó a Hakimi. (Foto: GettyImages)

Para el Bayern Múnich también es una noticia muy buena, ya que el equipo alemán recupera a su mejor jugador, que en el paso partido de Champions League, dejó claro ser uno de los mejores jugadores del equipo. Ya que sin él, se vieron muy mal ante Arsenal.

Los números de Luis Díaz en esta temporada con Bayern Múnich

En todo lo que va de temporada, Luis Díaz ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. El extremo ha marcado 12 goles y también ha dado 6 asistencias. Lleva en cancha más de 1.600 minutos, siendo un jugador absolutamente regular.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

Portugal

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Uzbekistán

Colombia

