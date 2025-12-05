Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026

Liga de Quito empieza a delinear la temporada 2026 y Tiago Nunes tiene a sus tres primeros descartados para el próximo año.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026 Foto: Getty
Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026 Foto: Getty

Liga de Quito espera cerrar de mejor manera la temporada, aún así ya los ‘albos’ empiezan a pensar en lo que será el plantel 2026. Tiago Nunes empezó a tomar decisiones y ya se conocen los tres primeros descartados.

El extremo ecuatoriano Melvin Díaz, el defensa uruguayo Gianfranco Allala y el argentino Lautaro Pastrán tienen confirmado que no seguirán en Liga de Quito para el siguiente año. La U buscará cederlos y si no, buscará finiquitarles el contrato.

En el caso de Melvin Díaz, el ex Cumbayá podrái tener acomodo en Liga de Quito, pero en los otros dos casos tendrán que ver si tienen ofertas en el exterior o si finalmente liberan los cupos de extranjeros.

Las salidas de Liga van acompañados con esta semana la novedad de que tendrán regresos como Ariel Mina, Andrés Zanini, Michael Bermúdez y Madison Julio.

Lo que más están pendientes los hinchas son los refuerzos, este año priorizaron renovaciones y bajar pasivos pero en lo deportivo se quedaron con una plantilla corta.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador

ver también

Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador

Gainfranco Allala – Liga de Quito

Gainfranco Allala – Liga de Quito

En resumen

  • Melvin Díaz, Gianfranco Allala y Lautaro Pastrán tienen confirmado que no seguirán en Liga de Quito para el 2026.
  • Tiago Nunes busca ceder o finiquitar el contrato de los tres jugadores que ya están descartados.
  • Allala (uruguayo) y Pastrán (argentino) liberarán dos cupos de extranjeros con su salida.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Tiago Nunes entra en planes de una selección ¿lo vemos en el Mundial?
Fútbol de Ecuador

Tiago Nunes entra en planes de una selección ¿lo vemos en el Mundial?

Liga de Quito sorprende a todos y define el futuro de Tiago Nunes
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito sorprende a todos y define el futuro de Tiago Nunes

Los cuatro extranjeros que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Los cuatro extranjeros que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

Toda Colombia impactada por las palabras de Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, previo a su partido en el Mundial
Mundial 2026

Toda Colombia impactada por las palabras de Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, previo a su partido en el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo