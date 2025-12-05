Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026

Liga de Quito espera cerrar de mejor manera la temporada, aún así ya los ‘albos’ empiezan a pensar en lo que será el plantel 2026. Tiago Nunes empezó a tomar decisiones y ya se conocen los tres primeros descartados.

El extremo ecuatoriano Melvin Díaz, el defensa uruguayo Gianfranco Allala y el argentino Lautaro Pastrán tienen confirmado que no seguirán en Liga de Quito para el siguiente año. La U buscará cederlos y si no, buscará finiquitarles el contrato.

En el caso de Melvin Díaz, el ex Cumbayá podrái tener acomodo en Liga de Quito, pero en los otros dos casos tendrán que ver si tienen ofertas en el exterior o si finalmente liberan los cupos de extranjeros.

Las salidas de Liga van acompañados con esta semana la novedad de que tendrán regresos como Ariel Mina, Andrés Zanini, Michael Bermúdez y Madison Julio.

Lo que más están pendientes los hinchas son los refuerzos, este año priorizaron renovaciones y bajar pasivos pero en lo deportivo se quedaron con una plantilla corta.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Gainfranco Allala – Liga de Quito

En resumen