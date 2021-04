Qué canal transmite Patronato vs. Aldosivi por la Copa de la Liga Profesional

En el marco de la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional, Patronato se enfrentará contra Aldosivi este viernes 2 de abril por el juego interzonal desde el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. El choque será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports Premium y TNT Sports para Argentina y Fanatiz hacia el exterior desde las 17:00 hora local.

Hasta el momento, el "Patrón" es el único equipo que todavía no sumó ni un punto en lo que va de la competición, aunque junto con Arsenal y Newell's son los que no triunfaron. Siete derrotas son las cosechadas por los de Paraná, siendo contra Lanús por 4-2 el viernes pasado la obtenida recientemente, donde el entrenador Iván Delfino comienza a ser discutido en su cargo si el rumbo no cambia.

Mientras que el "Tiburón" busca seguir en buen camino manteniendo los grandes rendimientos que cosechó ante San Lorenzo y Banfield en las últimas dos semanas, sacando la victoria por 2-1 y la igualdad en 1 respectivamente. Los liderados por Fernando Gago ocupan la décima colocación de la Zona A con ocho unidades, a cuatro del segundo, tercer y cuarto mejores colocados como lo son Central Córdoba, el "Taladro" y Racing.

Ambos se enfrentaron en la fase complementación de la Copa Maradona, donde Aldosivi ganó en Paraná por la mínima gracias al gol de Federico Andrada. Pero Patronato no se impone, tanto oficialmente como en su casa, desde el 20 de mayo de 2012, cuando en la Primera Nacional sacó los tres puntos producto del 1-0 obtenido con el tanto de Matías Quiroga.

+Este fue el último Patronato vs. Aldosivi:

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Patronato y Aldosivi por la Copa de la Liga Profesional de Argentina?

El partido de Patronato y Aldosivi se realizará este viernes 2 de abril en el Estadio Presbítero Grella de Paraná.

Horario por países:

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas PT / 16:00 horas ET

¿Cómo seguir la transmisión del encuentro?

El juego lo podrás seguir desde la señal de TNT Sports y FOX Sports Premium en Argentina. Mientras que TyC Sports Internacional y Fanatiz lo harán hacia los demás países.

