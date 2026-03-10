Es tendencia:
La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Atalanta que silenció a más de 20.000 hinchas italianos

Luis Díaz firmó una jugada ‘maradoniana’ ante Atalanta que dejó en silencio a más de 20.000 hinchas en el estadio New Balance Arena.

Por Julio Montenegro

Luis Díaz recibió 7 puntos de calificación ante Atalanta.
© Captura de pantalla ESPNLuis Díaz recibió 7 puntos de calificación ante Atalanta.

Los octavos de final de la Champions League pusieron primera marcha y Bayern Múnich confirmó por qué es uno de los grandes candidatos al título. No solo golearon al Atalanta, tambien se dieron el lujo de que Luis Díaz hiciera una jugada ‘maradoniana’ que silenció a más de 20.000 hinchas italianos.

El show del Bayern Múnich empezó con tres goles en el primer tiempo a pesar de estar jugando como visitante. Josip Stanisic, Michael Olise y Serge Gnabry, anotaron para el 0-3 parcial a favor del equipo de alemán, y la participación de gol de ‘Lucho’ Díaz estaba a punto de llegar.

Un taco de esos lujitos dignos de enmarcar le permitió a Luis Díaz asistir a Nicolas Jackson al minuto siete del segundo tiempo. Era un baile de Bayern Múnich y para terminar de adornar una gran noche llegó una jugada de ‘Lucho’ al mejor estilo de Diego Maradona eludiendo rivales de manera impensada.

Luis Díaz y una jugada ‘maradoniana’ ante Atalanta en Champions League

Luis Díaz tuvo una asistencia ante Atalanta en Champions. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 35 del segundo tiempo cuando Luis Díaz recibió un balón que venía picando y decidió tirar un globito para que el rival pasara de largo. Luego, ‘Lucho’ paró la pelota de pecho, cambio de dirección, y ante la marca que llegaba de otro jugador de Atalanta, tiró un segundo sombrero para que su jugada ‘maradoniana’ silenciara a los más de 20.000 hinchas italianos que estaban en el estadio New Balance Arena. ¡Video!

La sorprendente calificación que le dieron a Luis Díaz en el triunfo de Bayern ante Atalanta

A pesar de que registró una gran asistencia y una jugada al mejor estilo de Diego Maradona, Luis Díaz recibió una sorprendente calificación de 7 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’, por lo hecho durante la victoria 1-6 ante Atalanta en la partido de ida de una de las llaves de los octavos de final de la Champions League 2025-26. Fue el puntaje más bajo del Bayern Múnich.

En síntesis

  • Luis Díaz eludió rivales con un globito, control de pecho y un segundo sombrero consecutivo.
  • La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ocurrió al minuto 35 del segundo tiempo ante Atalanta.
  • Más de 20.000 hinchas italianos en el New Balance Arena presenciaron la jugada de Díaz.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
